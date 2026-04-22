Константин и Влада Либеровы не согласовывали снимки, сделанные в Херсоне, с пресс-офицером местной полиции (Фото: libkos/Instagram)

Фотографы Константин и Влада Либеровы не согласовывали снимки, сделанные в Херсоне 6−7 апреля, с пресс-офицером местной полиции. Ранее их обвинили в неэтичности во время съемки эвакуации тел погибших.

Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на Управление патрульной полиции Херсонской области.

Журналисты спросили, сопровождали ли представители патрульной полиции фотографов в «красной зоне» Херсона, в частности на территории железнодорожного вокзала, и была ли их работа согласована со старшим инспектором пресс-службы Константином Кельбасом.

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Как рассказали в полиции, правоохранители действительно сопровождали Либеровых во время их работы в городе, но фотографы не согласовывали опубликованные снимки с пресофицером.

На вопрос, известно ли правоохранителям о публикации фотографий с объектами критической инфраструктуры и видят ли в этом нарушения, в управлении ответили, что не владеют и не обязаны владеть такой информацией.

Что известно о ситуации с Либеровыми

В начале апреля супруги опубликовали несколько подборок фото из Херсона, сделанных во время их поездки в город. Среди снимков, фотографии критической инфраструктуры города, запрещенных к съемке — вокзал и вагоны, которые стоят на путях, и прибрежная зона.

Также на снимках есть люди, которые по утверждениям очевидцев, просили их не снимать. Более того, эти же фото, кроме соцсетей, фотографы выложили для продажи фотобанку Getty Images.

После этого фотографов раскритиковали херсонские журналисты, которые отметили, что для того, чтобы снимать критическую инфраструктуру города, в частности, вокзал нужно разрешение и сопровождение пресофицера.

Кроме того, все снимки критической инфраструктуры должны проходить согласование. В комментарии изданию Детектор Медиа пресс-офицер Сил обороны Херсона Руслан Михайлевский сообщил, что не сопровождал Либеровых.

Другая претензия к фотографам заключается в том, что они снимали погибшего в результате вражеского обстрела мужчину в его квартире и его убитую горем мать.

Либеровы якобы не учли ее возражения съемки и просьбы присутствующей рядом с ней работницы коммунального предприятия Парки Херсона Ольги Чернышевой. Обе женщины попали на снимки Либеровых.

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В комментарии УП Жизнь Константин Либеров объяснил, что они работали в Херсоне легально с согласованным запросом на работу в этом регионе, в частности в сопровождении патрульной полиции и пресофицера 34-й бригады морской пехоты.

Относительно обвинений в квартире погибшего без согласия матери, то Константин Либеров отметил, что никакого запрета они не получали.