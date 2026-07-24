«Напоминание об убийстве моей мамы». Дочь убитой в Буче Ирины Филькиной отреагировала на фоторекламу с ярким маникюром в земле

На днях в сети распространилось сделанное в Запорожье фото женских рук с ярким маникюром, присыпанным землей. Этот снимок напомнил пользователям соцсетей об убийстве оккупантами Ирины Филькиной в Буче в начале полномасштабной войны.

В начале марта 2022 года в Буче российские военные преступники застрелили Ирину, когда она ехала домой. После деоккупации города фотограф Reuters Зохра Бенсемра сделала снимок, который стал не только одним из ужасающих символов войны и доказательством преступлений РФ, но и помог родным Ирины опознать ее , — это была фотография руки с ярко-красным маникюром, присыпанной землей.

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Фото: REUTERS / Зора Бенсемра

На фотографию, распространившуюся в сети в июле 2026 года в качестве рекламы, отреагировала дочь убитой женщины. Она отметила, что снимок напомнил ей о гибели близкого человека от рук россиян. Женщину также возмутило то, что фото было сделано якобы в рамках американского тренда.

«Мне попался этот пост — как напоминание об убийстве моей мамы. Я бы пропустила это и не стала поднимать вопрос, потому что за 4,5 года много раз сталкивалась с людьми, которые раздували эту тему. Но когда вместо того, чтобы признать свой прокол и желание хайпануть, они преподносят это как американский тренд…» — написала дочь Ирины.

Салон, в котором сделали этот маникюр, озвучил свою позицию, заявив, что они лишь выполнили работу, однако к фотографии и идее ее освещения отношения не имеют.

«В последние дни маникюр, выполненный в нашем салоне, оказался в центре обсуждений. Многие связали эту публикацию с нашей позицией, поэтому я хочу высказаться как владелица салона и мастер. <…>

Моя ответственность — это качественно выполненная услуга, стерильность, безопасность, профессиональный сервис и красивый маникюр. Именно за это я отвечаю перед каждым клиентом. То, как человек после посещения салона фотографирует или снимает свою покупку, прическу, макияж или маникюр, какие подписи добавляет, какие тренды использует или какой смысл вкладывает в свой контент, — это его личное решение. Я не могу контролировать личные страницы клиентов и не согласовываю их будущие публикации.

Это видео было создано без участия салона. Мы не участвовали в разработке идеи, не согласовывали сценарий, не были заказчиками или инициаторами этого контента", — отметила владелица салона.

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Фото: Instagram salon_nails_salon

Фото: Threads s.c.h.1.r.u.c.h.k.a