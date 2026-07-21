Более 13 миллиардов за шесть лет. Фонд Сергея Притулы подвел итоги деятельности в годовщину основания
Фонд Сергея Притулы подвел итоги шестилетней деятельности (Фото: Предоставлено представителями Фонда Сергея Притулы)
Фонд Сергея Притулы сегодня является одной из крупнейших благотворительных организаций Украины, реализующей системные проекты по укреплению обороноспособности и устойчивости страны. В шестую годовщину основания представители Фонда рассказали о результатах своей работы.
С начала полномасштабной войны Фонд собрал 13 007 032 686,56 грн на поддержку Сил обороны Украины, а также прифронтовых и деоккупированных громад.
Эти средства позволили помочь 935 подразделениям Сил обороны Украины. Военные получили:
- 11 898 разведывательных БПЛА различных уровней,
- 30 442 ударных БПЛА,
- 4 172 дрона-перехватчика.
Кроме того, были переданы 448 012 единиц средств тактической медицины, 27 702 единицы средств связи — включая терминалы Starlink, ретрансляторы, а также ручные и автомобильные рации, — более 14 тысяч единиц оптики и другое оснащение.
По словам команды, за шесть лет работы Фонд сформировал собственную экспертизу — от обеспечения войск критически важным оборудованием до создания учебных программ и развития новых технологических возможностей совместно с украинскими производителями.
Помимо военного и гуманитарного направлений, Фонд развивает сеть из 87 центров подготовки гражданского населения по всей стране, а также учебный центр, где готовят экипажи дронов-перехватчиков. Prytula Foundation USA, в свою очередь, привлекает поддержку Украины в США и расширяет возможности международной благотворительности, отметили представители Фонда.
«Мы имеем возможность эффективно работать благодаря доверию гражданского общества, украинского бизнеса и международных доноров, которые через нас помогают тем, кто в этом нуждается. Мы благодарны каждому за вклад и доверие. Когда Фонд создавался, было сложно представить масштабы вызовов, с которыми нам придется столкнуться. Вместе со страной менялся и Фонд: из небольшой команды мы выросли в организацию, способную реализовывать масштабные системные проекты. Но неизменным остается главное — ответственность перед людьми, которые нам доверяют, и перед теми, для кого мы работаем каждый день», — отмечает Андрей Шувалов, CEO Фонда Сергея Притулы.
На сегодняшний день Фонд реализовал ряд масштабных проектов. Среди них — Народный Байрактар, закупка британских бронетранспортеров Spartan, совместный с Сергеем Стерненко сбор На месть, во время которого за сутки удалось собрать 352 млн грн на 142 дрона-камикадзе, в частности на дальнобойные БПЛА Бобер, а также крупнейший оборонный сбор в истории Украины — Единосбор.