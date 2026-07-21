Вместе с Twenty One Pilots и Lorde. Ветеран из Винницкой области выступил на фестивале в Чехии

С 15 по 18 июля в Чехии проходил популярный фестиваль Colours of Ostrava, на котором выступил украинский ветеран Роман Черкас с псевдонимом Ro_Ma 4E.

Об этом сообщили в Калиновском городском совете.

Житель Винницкой области выступил в первый день фестиваля, представив слушателям треки в стиле Drum&Bass.

«Роман представил новый трек Ой їхав я коло млина, созданный Imagination Project и І сад зацвів специально для этого события в рамках проекта по объединению современной электронной музыки и украинской этники», — отметили представители городского совета.

Реклама

Фото: Калиновский городской совет

После выступления Роман пообщался с чешскими и польскими журналистами, которым рассказал свою историю.

На фестивале также выступила украинская бандуристка и певица Марина Круть. Среди хедлайнеров события были Twenty One Pilots, Lorde, Teddy Swims и другие.

Что известно о Романе Черкасе

Роман — из города Калиновка Винницкой области. Более 20 лет он работал штурманом на флоте, однако после начала полномасштабной войны вступил в ряды защитников Украины, присоединившись к Третьей танковой бригаде. Зимой 2024 года во время боев в Луганской области Роман получил тяжелое ранение и лишился обеих ног.

Мужчина перенес более десяти операций, длительное лечение и реабилитацию. Однако, чтобы улучшить не только физическое, но и моральное состояние, Роман начал заниматься музыкой и стал диджеем.

«Музыка стала для меня энергией, жизненной энергией. Если я два дня ничего не слушаю и не играю, начинаются фантомные боли, дурные мысли и даже депрессия. Для меня музыка — это привычное занятие, мое лекарство», — рассказывал Роман.