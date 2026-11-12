Некоторые люди, выехавшие из Олешек, после лечения перебрались на Буковину, Волынь и Закарпатье (Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец / Telegram)

Ряд семей, выехавших из оккупированных Олешек в ходе гуманитарной миссии , перебрался на Буковину, Волынь и Закарпатье. Они переезжают к родным или в места временного проживания.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

На Буковине будет обустраиваться семья — сын с женой, выехавшие из Олешек. Они впервые за два года встретились с матерью, проживающей на подконтрольной Украине территории. Всё это время они поддерживали связь и наконец смогли встретиться.

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На Волынь прибыла супружеская пара, чей дом в Олешках был разрушен. Там их поселят в месте временного проживания.

Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец / Telegram

На Закарпатье прибыли две семьи пожилых людей и еще один мужчина. Для них подготовили место временного проживания для ВПЛ с учетом потребностей новоприбывших.

«Впереди — восстановление привычного уклада жизни и возможность планировать будущее. Мы координируем работу всех задействованных служб, чтобы люди получали необходимую помощь на каждом этапе: не только во время прибытия, но и после выписки из больницы», — отметил омбудсмен Лубинец.

Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец / Telegram

Что известно об эвакуации из Олешек

27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских лиц при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.

30 октября, после разминирования и доставки помощи, начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.

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Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие, действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.