Жители Олешек в оккупации слушали украинское радио, в частности Radio NV (Фото: Скриншот из видео / ГПСУ)

Двое жителей Олешек, которых удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию 31 октября , в период оккупации слушали украинское радио, в частности Radio NV. Благодаря этому они узнали об эвакуации.

Об этом свидетельствует видео ГПСУ.

По словам двух человек, если бы не огласка гуманитарной катастрофы в оккупированном городе, им не удалось бы выехать

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«Потому что это были фильтрации и ужас», — сказала женщина.

Россияне сожгли их квартиру дотла, из-за чего они были вынуждены переехать к знакомым.

Они получали информацию, слушая украинское радио. Ночью, когда российские военные не передвигались из-за активности дронов, люди включали радиоприемники. Так они узнали об эвакуации.

«В Олешках мы слушали украинское радио… Ну, волны — Суспільне радіо, Українське радіо. Слушали Radio NV и Радіо Культура», — рассказала эвакуированная женщина.

Что известно об эвакуации из Олешек

27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских лиц при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.

30 октября, после разминирования и доставки помощи, начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.

Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие , действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.