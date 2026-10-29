Мирных жителей прикрыл доброволец из Румынии. В 63-й ОМБр рассказали подробности эвакуации восьми человек из Лимана в Донецкой области

Третий армейский корпус провел сложную эвакуацию восьми гражданских лиц из Лимана (Фото: Скриншот из видео / 63-я ОМБр)

В 63-й отдельной механизированной бригаде Третьего армейского корпуса рассказали подробности эвакуации восьми человек из Лимана в Донецкой области, о которой стало известно 26 октября.

Об этом Суспільному рассказал начальник отдела коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин.

Инициаторами эвакуации выступили военнослужащие ударно-поисковой группы 3-го механизированного батальона бригады, выполнявшие боевые задачи в Лимане. К ним обратились гражданские лица с просьбой помочь с эвакуацией. Командование дало на это разрешение, после чего они организовали масштабную операцию с привлечением нескольких подразделений.

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Для безопасного вывоза жителей города военные обеспечили воздушную поддержку, задействовали наземные роботизированные комплексы, организовали мониторинг маршрутов на наличие российских дронов и осуществили переправу через реку. После этого гражданских эвакуировали на бронированном автомобиле MaxxPro.

На одном из этапов эвакуации группа попала под атаку российского FPV-дрона. Румынский доброволец, участвовавший в спасении людей, закрыл их собой от удара.

«Он получил очень тяжелое ранение, потерял конечность. Ребята из разведвзвода смогли очень быстро его эвакуировать, оказать помощь и доставить в госпиталь. Сейчас он находится в больнице, чувствует себя хорошо, но, конечно, ему потребуется протезирование», — рассказывает Ростислав Ящишин.

Военный добавляет, что сейчас пожилым людям или маломобильным гражданам практически невозможно самостоятельно покинуть Лиман без риска для жизни, поскольку российские дроны охотятся за любым транспортом и перемещениями в районе города. Именно поэтому каждая такая операция требует тщательного планирования, ресурсов и слаженной работы большого количества военнослужащих.

Напомним, среди спасенных — пожилая женщина, трое людей с инвалидностью, передвигающихся на инвалидных колясках, а также мужчина с тяжелым ранением ноги. Всех восьмерых гражданских лиц доставили в безопасное место.