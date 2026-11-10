Дом разрушили россияне. Из Берислава в Херсонской области эвакуировали двух последних детей

Трехлетнего мальчика эвакуировали из Берислава в Херсонской области (Фото: Скриншот из видео / YouTube / Полиция Херсонщины)

Правоохранители эвакуировали двух последних детей, остававшихся в городе Берислав Херсонской области. Это произошло во время режима прекращения огня, действовавшего в регионе с 27 октября по 1 ноября .

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Во время режима прекращения огня были разминированы основные дороги. Это позволило передать гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий Бериславского района, ежедневно подвергавшимся массированным атакам со стороны РФ.

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Кроме того, за это время правоохранители вывезли в безопасное место трехлетнего мальчика вместе с его 23-летней матерью и 31-летним отцом. Их дом был разрушен россиянами во время артиллерийского обстрела. Из-за этого семья была вынуждена жить в доме бабушки и дедушки, но его россияне также уничтожили.

В 2025 году семью уже эвакуировали в безопасное место, но впоследствии они снова вернулись в Берислав и проживали по разным адресам в уцелевших домах.

«Полицейские ознакомили родителей с решением суда „Об изъятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав“, после чего родители добровольно согласились на выезд. Сотрудники полиции помогли семье с ребенком, а также бабушке и дедушке разместиться в бронированном автомобиле и доставили их в медицинское учреждение для обследования малыша», — говорится в сообщении.

Также из города эвакуировали 12-летнего подростка, жившего с бабушкой. Ранее волонтеры эвакуировали в больницу его мать и несовершеннолетнюю сестру, подорвавшуюся на вражеской мине. Девочка получила осколочные ранения, ей также ампутировали ногу.

Юноша не хотел уезжать и скрывался от полиции. Однако правоохранители сообщили бабушке о решении суда о принудительной эвакуации ребенка и доставили подростка в безопасное место.

Из Берислава эвакуировались также две жительницы города в возрасте 71 и 75 лет. У старшей женщины инвалидность. Они не смогли выехать самостоятельно из-за отсутствия транспорта.

Еще одну семью — 36-летнюю мать, 40-летнего отца и 10-летнего сына — вывезли из Высокого. Они забрали с собой домашних питомцев.

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Кроме того, правоохранители эксгумировали тело 46-летней женщины, погибшей в результате атаки российского БПЛА. Из-за постоянных обстрелов соседи самостоятельно похоронили ее неподалеку от разрушенного дома. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 69-летний пенсионер с нарушениями слуха Владимир Войченко самостоятельно выехал из оккупации. В настоящее время мужчина проживает в Ивано-Франковской области.