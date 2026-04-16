«Не дать преступлениям стать нормой». Елена Зеленская отреагировала на российскую атаку по Украине

В ночь на 16 апреля Россия нанесла удары по Киеву, Днепру, Одессе. Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на очередную варварскую атаку РФ.

Елена Зеленская опубликовала в соцсетях сообщение, в котором осудила атаку РФ на украинские города, по результатам которой по меньшей мере 17 человек погибли, среди них 12-летний ребенок, и более 100 получили ранения.

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Она отметила, что среди целей российского агрессора жилые дома, учебное заведение, пансионат для пожилых людей, а в Черкассах накануне такой целью стала детская площадка, где дрон захватчиков убил 8-летнего мальчика.

Она отметила, что иностранные журналисты часто спрашивают у нее, что украинцы хотят донести миру.

Зеленская в очередной раз ответила на этот вопрос в своем посте, который увидят и зарубежные пользователи Сети.

«Что это война против мирного населения. Не только фронт. Не только армия против армии. Это ежедневный целенаправленный террор — во дворах, домах, школах. Война здесь, не „где-то“. Она рядом. Ежедневно, без пауз и безопасных мест. И на этом фоне любые разговоры о „перемирии“ звучат особенно цинично. И все это не прекращается от того, что кто-то отводит глаза или не смотрит новости. Наоборот, меньшее внимание мира — надежное прикрытие для еще больших преступлений», — написала она.

Первая леди отметила, что она не хочет, чтобы мир узнавал о ракетных и дроновых атаках, повреждениях, ранениях и смертях из собственного опыта.

«Но знать и понимать необходимо. Наши слезы с погибшими и их близкими, наша поддержка — раненым и пострадавшим. Все наши силы — на то, чтобы остановить российские преступления и наказать виновных. Не дать преступлениям стать нормой ни в Украине, ни в мире», — написала она.