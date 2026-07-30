Первая леди Елена Зеленская отреагировала на массированную атаку РФ на Украину в ночь на 30 июля и призвала партнеров помочь сбивать российские воздушные цели.

В своей публикации Елена Зеленская рассказала о последствиях российской атаки. В частности, первая леди написала о гибели многодетной семьи в поселке Радушное под Кривым Рогом, отметив, что в результате ракетного удара, вероятно, погибли восемь детей и двое взрослых.

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«Троих детей извлекли из-под завалов уже мертвыми. Российский удар убил также родителей — 47-летнего Артема и его 41-летнюю жену Елену. Гибель еще пятерых детей официально не подтверждена, потребуются экспертизы. Россияне убили целую семью. Снова», — написала первая леди.

Зеленская также напомнила, что во Львове люди вместе со спасателями разбирают завалы после того, как в городе были повреждены многоэтажные дома, под обломками которых могут находиться люди. Россия выпустила по городу 22 ракеты.

«Во Львове в эти минуты жители вместе со спасателями передают друг другу кирпичи. Они помогают быстрее разобрать завалы многоквартирного дома, разрушенного этой ночью в результате очередного российского удара. На момент написания этих строк из-под руин удалось извлечь девять человек. Самой пожилой пострадавшей — 93 года. У шестилетнего мальчика сломаны обе ноги. Но поиски продолжаются: под обломками дома все еще остаются люди», — поделилась Зеленская.

Первая леди отметила, что в ночь на 30 июля Россия атаковала Украину 74 ракетами и 284 дронами различных типов. Удары были нанесены по Киевской, Сумской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областям.

«Еще одно доказательство того, что у российских преступлений и намерения убивать нет границ. Еще одно доказательство того, что преступление, как и ракеты, нужно останавливать вовремя, пока все живы. Все партнеры знают, как помочь, ведь мы говорим об этом уже давно. Помогите нам сбивать российские орудия убийства. Защитите не только нас — но и себя», — добавила в публикации Елена Зеленская.

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Массированный удар по Украине 30 июля — главное

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину 358 средствами воздушного нападения, среди которых 284 БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия, а также 74 ракеты типов Циркон, Искандер-М и Х-101.

Во время атаки РФ в ряде городов Украины прогремели взрывы. Известно, что по Львову было выпущено 22 ракеты. В результате произошло прямое попадание в многоэтажный дом на улице Выговского. Боевая часть ракеты не сдетонировала, ее успешно обезвредили. Также были повреждены другие многоквартирные жилые дома. Ранения получили по меньшей мере 34 человека, среди них — трое детей. Под завалами зданий продолжаются поиски людей.

Также ночью Россия атаковала баллистикой пригород Кривого Рога, где в результате прямого попадания российской ракеты в частный дом многодетной семьи погибли трое детей и трое взрослых.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного удара РФ в стране погибли в общей сложности восемь человек. Известно, что ночью в Польше слышали мощный взрыв, после чего в поле обнаружили воронку и обломки. МИД Украины заявил, что ночью российская ракета Х-101 залетела на территорию Польши.