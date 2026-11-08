В Киеве умерла эвакуированная из Олешек бывшая учительница Елена Пироженко

После эвакуации из Олешек в одной из киевских больниц скончалась бывшая учительница физкультуры, 56-летняя Елена Пироженко.

Об этом сообщила исполняющая обязанности Олешкивского опорного учебного заведения № 4 Надежда Штанько в комментарии Суспільне.

Отмечается, что весной 2026 года в зоне оккупации скончался супруг педагога. В конце октября во время гуманитарной миссии саму женщину на «скорой» вывезли из Олешек. Однако 6 ноября она скончалась.

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«К сожалению, измученное борьбой сердце остановилось в киевской больнице. Она стремилась жить и быть рядом с родными, но пережитая боль оказалась слишком тяжелой», — написали бывшие коллеги Пироженко.

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Учительницу описывают как доброго, искреннего и отзывчивого человека, который всегда держал слово. В школе рассказывают, что ученики её любили. В прошлом Елена профессионально занималась спортом — была кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике.

«Мы запомним её энергичной, улыбчивой, всегда готовой поддержать советом или словом. Она учила наших детей двигаться вперёд, не сдаваться перед трудностями и держать строй», — говорится в заявлении.

Гуманитарная операция в Олешках — что известно

Режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать в 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена помощь в город, где без еды и лекарств оставались около 1700 человек. По словам Лубинца, с момента начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

30 октября начался основной этап миссии — эвакуация. Для нее подготовили 25 автобусов на 750 мест. Жителей, желавших попасть на подконтрольную Украине территорию, отвезли в российскую Анапу, оттуда четырьмя самолетами — в Беларусь, а затем автобусами — в Украину. Часть людей выехала в Россию, часть осталась в городе.

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По данным AFP, Россия отказалась продлить режим тишины, как предлагала Украина. На следующий день первая леди США Мелания Трамп написала в X, что миссия завершилась успешно и из города вывезли почти 800 человек. Сколько из них направились в Украину, а сколько — в Россию, по договоренности сторон не разглашается.