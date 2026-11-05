«Страшное горе для семьи». В Киевской области в результате попадания российского дрона погибла школьница Екатерина Божко

3 ноября в результате попадания российского дрона в жилой дом погибла школьница Екатерина Божко. Девочка училась в 10-м классе Хотовского академического лицея имени Левка Лукьяненко.

Об этом сообщили в Отделе гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета.

5 ноября с девочкой простились в церкви Святого Николая Чудотворца в селе Хотов под Киевом.

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«Невозможно найти слова, которые могли бы передать боль этой невосполнимой утраты. Оборвалась юная жизнь, не сбылись мечты и надежды… Это страшное горе для семьи, друзей, одноклассников, учителей и всей нашей общины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Екатерины», — говорится в сообщении.

В ГСЧС Киевской области сообщили, что 3 ноября российский дрон попал в двухэтажный дом в селе Хотов Обуховского района. На месте возник пожар. Под завалами спасатели обнаружили тело девочки 2012 года рождения. Ее мать получила травмы.

Напомним, что в результате массированной российской атаки в ночь на вторник, 3 ноября, в Киевской области зафиксированы повреждения в Вышгородском и Броварском районах. Возникли пожары в складских помещениях; спасатели ликвидировали возгорания, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Также в Броварском районе повреждены три частных жилых дома и хозяйственная постройка.