Пересказывал книги о Гарри Поттера в российском плену. Джоан Роулинг поддержала защитника Украины Александра Иванова

В плену в РФ Александр Иванов пересказывал другим украинским военнопленным все семь книг о Гарри Поттере, помогая пережить тяжелые дни в неволе. Морской пехотинец увлекся миром Гарри Поттера еще в детстве. Он много раз перечитывал книги Джоан Роулинг, и даже выучил их почти наизусть. В начале полномасштабного вторжения он защищал Мариуполь в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты. После боев на заводе Ильича 12 апреля 2022 Александр в последний раз вышел на связь с родными, а впоследствии оказался в российском плену, где провел более четырех лет.

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В плену защитник Украины шепотом пересказывал побратимам истории о Гарри Поттере — все семь томов поочередно. История Александра получила широкую огласку в Украине благодаря его жена Нелли Ивановой. Также его друзья — корреспонденты ТСН Наталья Нагорная и Нелли Ковальская с сыном Степаном — приезжали освещать каждый обмен военнопленными с надеждой увидеть Александра среди освобожденных. Каждый раз они везли с собой символические вещи из мира Гарри Поттера — волшебную палочку, игрушечную полярную сову, носки с надписью Добби свободный и плакат с одной из самых известных цитат саги: «После стольких лет?» — «Всегда».

Морской пехотинец Александр Иванов / Фото: ГО Ukraine WOW

Общественная организация Ukraine WOW узнав об истории Александра, решила обратиться к Джоан Роулинг. «Мы прочитали об Александре и его любви ко вселенной Гарри Поттеру и сразу поняли, что не можем остаться в стороне. Хотелось, чтобы автор Гарри Поттера узнала, как ее истории помогли украинскому защитнику и его побратимам выстоять в российском плену. Ведь сегодня в Украине истории о борьбе добра и зла, дружбе, отваге и защите тех, кого любишь, приобрели совсем другого значения. Мы счастливы, что получили не только ответ, но и книгу с подписью Джоан Роулинг и ее личное обращение к Александру. Для нас большая радость передать этот подарок именно в день рождения Гарри Поттера и его автора», — прокомментировали соучредители Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

Фото: ГО Ukraine WOW

Джоан Роулинг написала Александру письмо со словами поддержки: «Я слышала, что вы великий поклонник Гарри Поттера и эти истории стали для вас источником поддержки во время российского плена. Я очень рада узнать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. От всего сердца желаю вам долгой и счастливой жизни».

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Фото: ГО Ukraine WOW

Письмо и книгу защитнику передали 31 июля — в день рождения писательницы. «Когда я был в плену, даже представить не мог, что однажды получу письмо от Джоан Роулинг. Ее книги помогали мне и моим побратимам не терять надежду, а ее слова стали для меня большой поддержкой. Я очень счастлив и безгранично благодарен. Искренне ваш Майорчик, который выжил», — отметил морпех Александр Иванов.