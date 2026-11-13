Поможет лучше защитить водоем. На Закарпатье прокуратура требует обозначить границы высокогорного озера Герешаска

Великобычковский поселковый совет с 2021 года не обозначил на местности границы озера Герешаска (Фото: Скриншот из видео / Закарпатская областная прокуратура / Facebook)

Тячевская окружная прокуратура на Закарпатье требует обозначить границы высокогорного озера Герешаска. Правоохранители обратились в суд с иском к Великобычковскому поселковому совету, который с 2021 года не обозначил границы озера на местности.

Об этом сообщается на странице Закарпатской областной прокуратуры в Facebook.

Озеро на юго-западном склоне горы Догяска получило статус гидрологического памятника природы местного значения еще в 1984 году. В 2021 году его передали под охрану Великобычковскому поселковому совету.

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Однако границы этой территории до сих пор не обозначены на местности. Поселковый совет до сих пор не подготовил необходимую документацию по землеустройству и не внес сведения о границах в Государственный земельный кадастр.

Как поясняют в прокуратуре, это затрудняет защиту природной территории от незаконного вмешательства и негативно сказывается на туристической деятельности, поскольку люди не всегда могут сориентироваться на местности.

«Особенно остро эта проблема стоит на фоне распространения поездок по горным маршрутам на внедорожниках. Показателен случай хулиганских нападений на туристов неподалеку от другого высокогорного озера, спровоцированных замечаниями отдыхающих о запрете джипинга», — поясняют правоохранители.

Свидовецкий массив частично входит в состав Карпатского биосферного заповедника, где законом запрещено передвижение на механизированных транспортных средствах. Прокуратура намерена обязать поселковый совет организовать работы, необходимые для определения границ озера на местности.

«Речь идет о том, чтобы природоохранный статус Герешаски был подкреплен не только документами, но и четко обозначенными границами, которые можно увидеть непосредственно в горах. Это поможет лучше защитить водоем от незаконного вмешательства и позволит туристам понимать, где проходят границы охраняемой территории», — добавили в прокуратуре.

Напомним, Закарпатская областная прокуратура открыла уголовное производство из-за массовых сообщений о джиперах на полонине Боржава.