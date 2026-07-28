«Наш хлеб и хлеб наших детей». Организаторы джип-туров просят создать маршруты, которые не будут проходить по рекреационным зонам

28 июля, 16:31
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Организаторы джип-туров просят создать официальные маршруты (Фото: Facebook Государственная экологическая инспекция Карпатского округа)

Организаторы джип-туров просят создать официальные маршруты (Фото: Facebook Государственная экологическая инспекция Карпатского округа)

Ассоциация владельцев джипов и квадроциклов просит создать официальные маршруты для джипинга в Карпатах и усилить контроль над людьми, которые привозят свою технику.

Об этом написал представитель ассоциации Роман, который обратился к общине Яремче, Государственной экологической инспекции Карпатского региона, Карпатскому национальному природному парку, Национальной полиции Украины и органам прокуратуры.

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«Мы — значительная часть Яремчанской громады, более 300 человек, которая организоввает туры на джипах и квадроциклах, показываем лучшие места в Карпатах и развиваем туризм, а также вносим весомый вклад в пополнение местного бюджета и обеспечиваем работой многих людей», — написал мужчина.

По словам Романа, компании, предоставляющие услуги джипинга, регулярно помогают украинским защитникам. Представитель ассоциации также подчеркнул, что они помогают людям с инвалидностью, которые из-за состояния здоровья не могут самостоятельно подняться на горные вершины, но при этом также имеют право увидеть красоту украинских Карпат.

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«Мы хотим урегулирования вопросов, касающихся джипинга, создания маршрутов, которые не будут проходить через рекреационные зоны, а также контроля над теми, кто привозит свою технику и нарушает закон, из-за чего страдаем мы и наши Карпаты. Это — наш хлеб и хлеб наших детей, а также одно из направлений туризма, развитое во многих странах мира», — добавил Роман.

Ранее в Яремчанском городском совете отмечали, что позиция городского головы Яремче Андрея Мироняка не является категоричной.

«Такой вид туризма имеет право на существование, если четко определить и утвердить маршруты. Внедорожники должны передвигаться только по установленным дорогам, а не по природным территориям. Ведь наибольший ущерб природе наносится, когда автомобили едут по растительности, а не по дороге. Необходимо обустроить инфраструктуру, определить места для остановок и обеспечить надлежащую уборку территорий», — отметили в Яремчанском городском совете.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Заповедник Карпаты Горы

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