«Наш хлеб и хлеб наших детей». Организаторы джип-туров просят создать маршруты, которые не будут проходить по рекреационным зонам

Ассоциация владельцев джипов и квадроциклов просит создать официальные маршруты для джипинга в Карпатах и усилить контроль над людьми, которые привозят свою технику.

Об этом написал представитель ассоциации Роман, который обратился к общине Яремче, Государственной экологической инспекции Карпатского региона, Карпатскому национальному природному парку, Национальной полиции Украины и органам прокуратуры.

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«Мы — значительная часть Яремчанской громады, более 300 человек, которая организоввает туры на джипах и квадроциклах, показываем лучшие места в Карпатах и развиваем туризм, а также вносим весомый вклад в пополнение местного бюджета и обеспечиваем работой многих людей», — написал мужчина.

По словам Романа, компании, предоставляющие услуги джипинга, регулярно помогают украинским защитникам. Представитель ассоциации также подчеркнул, что они помогают людям с инвалидностью, которые из-за состояния здоровья не могут самостоятельно подняться на горные вершины, но при этом также имеют право увидеть красоту украинских Карпат.

«Мы хотим урегулирования вопросов, касающихся джипинга, создания маршрутов, которые не будут проходить через рекреационные зоны, а также контроля над теми, кто привозит свою технику и нарушает закон, из-за чего страдаем мы и наши Карпаты. Это — наш хлеб и хлеб наших детей, а также одно из направлений туризма, развитое во многих странах мира», — добавил Роман.

Ранее в Яремчанском городском совете отмечали, что позиция городского головы Яремче Андрея Мироняка не является категоричной.

«Такой вид туризма имеет право на существование, если четко определить и утвердить маршруты. Внедорожники должны передвигаться только по установленным дорогам, а не по природным территориям. Ведь наибольший ущерб природе наносится, когда автомобили едут по растительности, а не по дороге. Необходимо обустроить инфраструктуру, определить места для остановок и обеспечить надлежащую уборку территорий», — отметили в Яремчанском городском совете.