В Яремче организаторы джип-туров протестовали из-за запрета на поездки по заповеднику

22 июля организаторы джип-туров в Яремче вышли на протест из-за запрета на поездки по территории природно-заповедного фонда и попытались заблокировать работу пункта экоинспекции.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Карпатского округа.

Сообщается, что 21 июля экологи, сотрудники Карпатского национального природного парка и полиция проверяли, возят ли организаторы джип-туров своих клиентов по территории природно-заповедного фонда, что запрещено законом.

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«Такие мероприятия проводились с целью обеспечения соблюдения установленного режима охраны территории природно-заповедного фонда, предупреждения правонарушений и привлечения виновных лиц к ответственности», — отметили представители Государственной экологической инспекции Карпатского округа.

На следующий день, 22 июля, организаторы джип-туров вышли на акцию протеста у Пункта экологического контроля № 1 в Яремче. Целью акции было блокирование работы пункта и урегулирование ситуации с проездом по территории природно-заповедного фонда, несмотря на то, что подобные действия запрещены законом и наносят ущерб заповедникам.

В частности, с начала 2026 года инспекторы зафиксировали семь случаев проезда механических транспортных средств по территории природно-заповедного фонда, в связи с чем составили семь административных протоколов (ст. 91 КУоАП Украины), которые в настоящее время рассматриваются в суде. Ущерб, нанесенный в результате этих поездок, был оценен в 41 724 гривны.

Кроме того, инспекторы рассмотрели 14 обращений, касающихся вероятных случаев незаконного въезда на территорию природно-заповедного фонда. По результатам проверок ущерб, нанесенный незаконными передвижениями неустановленных лиц, был оценен примерно в 1,4 млн гривен.