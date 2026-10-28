Спасал животных и помогал людям. В Донецкой области от удара дрона погиб канадский волонтер Джесси Адамс

25 октября во время эвакуации животных из Краматорска погиб канадский волонтер Джесси Адамс. Российский дрон попал в лобовое стекло автомобиля, в котором находился волонтер.

Об этомсообщили в организации Animal Rescue Kharkiv («Спасение животных. Харьков»).

По словам волонтеров, российский FPV-дрон атаковал эвакуационный автомобиль, в который только что погрузили спасенных животных. Дрон попал прямо в лобовое стекло. Волонтер получил тяжелые травмы, и его немедленно доставили в местную больницу.

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Медики провели реанимационные мероприятия и экстренную операцию, но спасти жизнь канадца не удалось.

Джесси Адамс присоединился к команде Animal Rescue Kharkiv и вместе с украинскими спасателями выезжал в прифронтовые населенные пункты, чтобы спасать животных и помогать людям.

«Когда человек преодолевает полмира, чтобы работать бок о бок с тобой в одних из самых сложных условий, это значит больше, чем можно выразить словами. Благодаря Джесси сегодня живы сотни животных», — отмечают в организации.