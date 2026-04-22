В результате теракта в Киеве погиб дворник, который закрыл собой ребенка

Дворник Александр в Киеве закрыл собой ребенка во время теракта 18 апреля (Фото: Скриншот видео Киев24)

В результате теракта, который произошел в Голосеевском районе Киева 18 апреля, умер дворник. Местные знали его как дядю Сашу. По словам журналистов, мужчина закрыл собой 12-летнего мальчика Артема.

Об этом сообщает телеканал Киев24.

Журналистка рассказала, что дворник стал седьмой жертвой 58-летнего стрелка. Дядя Саша умер в больнице 20 апреля от полученных травм во время теракта.

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Оказалось, что дворник Александр — это человек, который собой закрыл 12-летнего Артема от вооруженного нападающего. Эти кадры попали на камеры видеонаблюдения и на записи с бодикамер полицейских.

Мужчина получил тяжелые ранения печени, кишечника и желудка. Врачи более суток боролись за его жизнь, однако спасти дядю Сашу не удалось.

В Голосеевской районной государственной администрации рассказали, что дворник Александр Перга работал рабочим по комплексной уборке с 2021 года. Там отметили, что мужчина добросовестно выполнял свою работу, заботясь о чистоте и комфорте жителей своего микрорайона.

Сообщается, что мужчина был всегда улыбающийся, а местные знали его как доброго и приветливого человека, который всегда помогал жителям при необходимости. Так однажды мужчина за собственные средства посадил во дворе елку, которую перед зимними праздниками самостоятельно украсил конфетами для детей. Местные дети называли его дедом, а он их внуками.

Также жители рассказали, что Александр призвал сажать фруктовые деревья, чтобы весной они радовали киевлян цветом, а летом — сочными плодами.

Дворник интересовался резьбой и мечтал после победы Украины сделать большой стол, поставить его во дворе и вместе со всеми жителями отпраздновать этот день.

Журналистка рассказала, что дворник заботился о местном коте. Сейчас животное ходит по двору, а жители дома, возле которого произошла стрельба, кормят его и решают, кто заберет к себе кота.

Фото: Скриншот видео Киев24

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

18 апреля в Голосеевском районе столицы мужчина поджег собственную квартиру, после чего вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Впоследствии нападающий ворвался в супермаркет, где удерживал заложников, одного из которых он убил. После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. Нападавшим оказался 58-летний уроженец Москвы, который последние годы жил в Киеве.

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Всего погибло семь человек, кроме террориста, и 14 человек пострадали. Среди них мальчик, который в результате теракта потерял отца и тетю.

19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время теракта, а не остановили вооруженного мужчину, объявили о подозрении.