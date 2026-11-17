В Киеве 23-летний водитель на пешеходном переходе сбил коляску с младенцем (Фото: Национальная полиция Украины)

Вечером 14 ноября в Киеве произошло ДТП, в результате которого 4-месячный младенец попал в реанимацию. Водитель Toyota Prius сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе.

Вечером 14 ноября, около 18:30, на улице Пражской в Днепровском районе Киева произошло ДТП. Водитель Toyota Prius сбил коляску с 4-месячным ребенком на пешеходном переходе. Ему уже сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, водитель Toyota Prius двигался в направлении Дарницкой площади. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу шли две женщины с детьми; одна из них везла детскую коляску. Водитель не снизил скорость и не уступил дорогу пешеходам, в результате чего сбил коляску с ребенком.

От удара четырехмесячная девочка выпала на асфальт и получила тяжелые телесные повреждения.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. После операции младенец находится в медикаментозной коме. Другие пешеходы не пострадали.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров 23-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие травмы у 4-месячной девочки.

Водителя уже задержали. Проверка показала, что в момент аварии мужчина был трезв. В то же время, как сообщают правоохранители, с начала года нарушителя уже трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости и повреждение транспортных средств.

Мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. По ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.