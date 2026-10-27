«Циничные действия». Министр образования Украины Бутенко показал последствия удара РФ по Торгово-экономическому университету в Киеве

Поздно вечером 26 октября во время первой волны ракетной атаки РФ на Киев пострадал Государственный торгово-экономический университет Украины; в результате этого были ранены пять человек . Министр образования Андрей Бутенко показал повреждения.

Андрей Бутенко показал фотографии корпусов Государственного торгово-экономического университета, поврежденных в результате падения российской ракеты. Пострадали как учебные корпуса, так и общежития, а пятеро студентов и сотрудников университета получили ранения. В помещениях взрывной волной выбиты окна и двери, а во дворе на месте попадания ракеты образовалась глубокая воронка.

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Министр напомнил, что Россия в очередной раз «цинично взяла под прицел объекты образовательной инфраструктуры».

Фото: Андрей Бутенко/Facebook

«Страна-террорист уже в который раз атакует образовательные учреждения. Университет, научное учреждение, колледж, школа или детский сад — враг без тени жалости или человечности направляет свои ракеты на детей, учителей и ученых. Циничным действиям Москвы нет никаких оправданий», — отметил он.

Фото: Андрей Бутенко/Facebook

Фото: Андрей Бутенко/Facebook

Он призвала сотрудников образовательных учреждений, учеников и студентов находиться в укрытиях во время тревоги.

«В очередной раз прошу всех участников образовательного процесса: во время воздушной тревоги важно немедленно перейти в укрытие. Безопасность должна быть превыше всего, а укрытие — безальтернативный вариант при российских обстрелах».

Фото: Андрей Бутенко/Facebook

Фото: Андрей Бутенко/Facebook

И сообщил, что в настоящее время в университете оценивают нанесенный ущерб.

Во время предыдущей массированной атаки РФ на Украину 21 октября Россия повредила сразу три университета — в Умани, Кременчуге и Киеве.