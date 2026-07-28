Под ударами КАБов, дронов и артиллерии: Денис Христов показал, как выживают люди в прифронтовой Дружковке

Прифронтовая Дружковка в Донецкой области ежедневно подвергается массированным российским обстрелам. Город, который до полномасштабной войны был одним из крупнейших промышленных центров региона, сегодня находится всего в 13 километрах от линии фронта.

Украинский волонтер Денис Христов с позывным Голландец регулярно эвакуирует гражданских жителей прифронтовых территорий, в частности тех, кто до сих пор остается в Дружковке. О том, как живут люди под постоянными обстрелами и в каких условиях проходит эвакуация мирных жителей, Христов рассказал в проекте Тревел нашего времени телеканала Дом.

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По словам волонтера, за последние месяцы ситуация с безопасностью в Дружковке стремительно ухудшилась. Оккупанты регулярно применяют управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, дроны с оптоволоконным управлением, а также ствольную и реактивную артиллерию, нанося удары в том числе по гражданскому населению города.

Во время июльской поездки команда проекта стала свидетелем удара тремя КАБами по жилым кварталам. Первый авиаудар пришелся рядом с многоэтажным домом. Второй КАБ попал в частный сектор. Погиб мужчина, который в момент атаки шел по улице. Местный житель показал журналистам осколок авиабомбы, найденный у себя во дворе.

Фото: Телеканал «Дом»

«Только поставил новые окна после мартовского прилета, а теперь снова. В этот раз повредило крышу, а двери взрывной волной просто вырвало», — рассказал он.

Третья управляемая авиабомба упала посреди частного сектора и убила двоих детей, которые шли по улице вместе с отцом. Всего в тот день погибли восемь мирных жителей.

Фото: Телеканал «Дом»

Из-за непрекращающихся обстрелов в Дружковке полностью отсутствуют централизованное электроснабжение, водоснабжение и газ. Восстановить коммуникации практически невозможно, так как ремонтные бригады также попадают под вражеский огонь. Жители набирают воду из скважин, готовят еду на кострах и пользуются печками-буржуйками. Медицинская помощь оказывается только в режиме экстренной стабилизации состояния раненых, которых затем сразу же эвакуируют в другие города.

Из 54 тысяч жителей, проживавших в Дружковке до войны, там осталось около четырех тысяч человек. Самостоятельно покинуть город сегодня крайне опасно. Эвакуацию проводят волонтеры и полицейское подразделение Белый ангел, используя бронированные автомобили.

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В этот раз Денис Христов вместе с полицейскими эвакуировал четырех человек. Среди них была женщина, которая до последнего работала на местном рынке. «Я торговала кормом для животных. Недавно рядом с моей точкой уже были прилеты. А продавщицу, с которой мы как раз разговаривали во время обстрела другого рынка, очень тяжело ранило. Врачи боялись, что не довезут ее живой, но она выжила», — рассказала эвакуированная жительница.

Всех эвакуированных доставили в транзитный пункт в Краматорске, откуда они отправились в более безопасные регионы Украины. Сообщается, что полицейские прикрывали людей собой. Однако не каждая эвакуация обходится без потерь.

Начальник отдела эвакуации подразделения Белый ангел Геннадий Юдин рассказал об операции, проведенной 8 июля, во время которой экипаж подвергся атаке российских FPV-дронов. Полицейские эвакуировали 75-летнего маломобильного мужчину и его 50-летнего сына. Из-за невозможности подъехать к дому на автомобиле часть пути пришлось преодолевать пешком. Когда группа вышла на открытый участок, их атаковал беспилотник.

«Дрон взорвался буквально в полутора метрах от тележки с дедушкой. Напарники получили ранения, задело также отца с сыном. У меня тоже ранены плечо и лицо», — рассказал Геннадий Юдин.

По его словам, почти сразу над ними появился второй дрон: «Мы спрятались под деревьями. Он кружил примерно полминуты, не нашел нас и улетел».

После этого полицейские оказали первую помощь всем раненым, наложили турникеты, погрузили людей в автомобиль и смогли вывезти их из Дружковки. «До больницы добрались все. Всем оказали помощь. Самое главное — все остались живы», — подытожил начальник отдела эвакуации Белого ангела.