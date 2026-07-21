До 2022 года Елена Максем работала над документальными фильмами. После полномасштабного вторжения она занималась волонтерством и эвакуацией людей, а впоследствии добровольно вступила в ряды ВСУ.

Режиссерка и защитница в беседе с NV рассказала о своем боевом опыте, гибели побратимов и создании кино во время войны.

Во время службы, в перерывах между боевыми задачами, ротациями и возвращениями на фронт, Елена снимала боевой опыт — свой и своих сослуживцев. Эти кадры легли в основу документального фильма Не спрашивай меня, убивала ли я, победившего на фестивале Docudays UA.

Реклама

«Ты возвращаешься к выполнению боевых задач, потом возвращаешься обратно и монтируешь фильм, в котором видишь своих родных ребят. Большинства из них уже нет в живых. Или кто-то в процессе монтажа еще жив, а потом…» — рассказала Елена.

По словам режиссера, для нее важно, чтобы мужчин и женщин, отдавших свои жизни в борьбе за Украину, помнили не только их родные, но и другие украинцы.

Первая лента Максем Не все будет хорошо была посвящена чернобыльской трагедии, однако после начала полномасштабной войны, по словам режиссера, ее жизнь кардинально изменилась. Елена начала заниматься волонтерством, но со временем поняла: этого недостаточно.

Фото: Instagram helenam_fs

«Самым определяющим событием стал Краматорск, 8 апреля. Мы приехали, чтобы забрать людей, эвакуировать их из Краматорска. Подъехали к вокзалу — это было буквально через 3−4 минуты после атаки. И это было страшно. Очень страшно. Реакция людей — паника. Никто не понимал, куда бежать. И тогда я подумала, что больше не хочу бежать. Не хочу просто заниматься эвакуацией или доставлять помощь военным. Я уже готова делать больше: присоединиться, взять в руки оружие», — поделилась Елена.

Так режисер стала стрельцом-санитаром в бригаде Спартан — единственной женщиной среди 253 мужчин.

Фото: Предоставлено Еленой Максем

Фото: Предоставлено Еленой Максем

«Конечно, было страшно и непонятно. Первый месяц был невероятно трудным, ведь ты оказываешься в обстоятельствах, с которыми никогда раньше не сталкивалась. Тебя хотят убить, и ребят рядом с тобой хотят убить каждую секунду. В таких условиях люди очень быстро проходят проверку. Потом ты как-то вливаешься в этот коллектив. И я не чувствовала себя женщиной. Просто не чувствовала. Я чувствовала себя военнослужащей, человеком, который должен бороться за свою жизнь и за жизни своих побратимов», — поделилась защитница.

Реклама:

Впоследствии женщина перевелась в бригаду Кара-Даг и работала с артиллерией.

Фото: Предоставлено Еленой Максем

На войне отдушиной для Елены была возможность снимать. Она фиксировала будни своих сослуживцев при любой возможности. «Эти кадры даже не вошли в фильм, но некоторых из этих ребят уже нет в живых, или они пропали без вести. И я берегу эти моменты, потому что иногда обращаются жены, мамы: „Нет ли у тебя чего-нибудь?“ Ведь ребята рассказывали, что мы что-то снимали. И я стараюсь переслать какие-то светлые моменты: где они шутят, что-то рассказывают или прячутся от камеры. Это тоже очень ценно, если это последнее, что осталось от родного человека или что напоминает о нем», — отметила военнослужащая.

Фото: Instagram helenam_fs

Кадры, снятые на войне, легли в основу фильма Не спрашивай меня, убивала ли я. Своим названием, по словам режиссера, лента обязана реальной ситуации.

«Я приехала в Киев на три дня, на выходные. Остановилась у Жанны — моей подруги и продюсера. К ней приехал наш друг, режиссер из Литвы. Мы курили, пили кофе на балконе, беседовали на разные темы. Потом он начал задавать мне вопросы. Один из них был таким: „Ты убивала?“. И это вопрос, на который не то чтобы не хочется отвечать — ответ вроде бы очевиден. Я впала в ступор. Я смотрела на него, смотрела, смотрела, а потом он очень крепко меня обнял», — вспоминала защитница.

Монтаж материала длился три месяца. Режиссер занималась этим в перерывах между боевыми ротациями. Елена вместе с продюсерами картины планирует подавать работу на международные фестивали. Она надеется, что фильм станет еще одним напоминанием для западной аудитории о войне России против Украины.

Реклама: