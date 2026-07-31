Вылетела с 9-го этажа во время атаки РФ. Девушка, выжившая после массированного обстрела Киева в прошлом году, рассказала о своей жизни

31 июля 2025 года Вероника вылетела с 9-го этажа под воздействием взрывной волны после российского удара и выжила (Фото: Суспильне / Лиля Гончарук)

Год назад, 31 июля, российская ракета попала в многоэтажный дом в Святошинском районе Киева. Тогда атака РФ унесла жизни 28 жителей. Взрывной волной Веронику Осинцеву выбросило с девятого этажа : девушка чудом выжила в ту ночь, но потеряла родителей.

О том, как она живет спустя год, рассказало «Суспільне».

Девушка продолжает дело родителей, занимается маминым бизнесом (магазином канцтоваров и товаров для творчества) и пишет песни на важные для себя темы.

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31 июля прошлого года корреспонденты издания познакомились с Вероникой в Киевской городской клинической больнице № 12 — тогда прошло несколько часов после массированного российского обстрела и после того, как Вероника выпала из окна 9-го этажа и чудом выжила.

Накануне атаки она готовилась к митингу в поддержку НАБУ и САП и планировала выступить с речью. Девушка репетировала у себя в квартире. Ближе к вечеру она приехала в свой район — в это время в небе уже летали российские «Шахеды». От беспилотников она пряталась под деревьями.

Вероника вспоминает, что уже ночью очнулась на улице: взрывной волной ее выбросило с девятого этажа собственного дома. Среди руин ее нашел военный, затем прибыли медики, и девушку госпитализировали. Она говорила, что не понимает, как ей удалось выжить.

«Я просто спала. Потом взрыв — я слышу его сквозь сон, — ощущение свободного падения, и в следующую секунду я уже открываю глаза здесь, под домом. Вижу горящую машину, множество людей. Я пролежала без сознания примерно полтора-два часа. У меня был перелом левой ноги со смещением. Мне сделали четыре операции. Сейчас я чувствую себя отлично. Как бы россияне ни хотели испортить мне жизнь, у них это не получилось», — цитирует издание Веронику.

Киевлянка прожила с родителями в доме, уничтоженном российской ракетой, более 20 лет. Теперь об этой жизни напоминает лишь кусок стены, оставшийся от её комнаты.

После трагедии подруги открыли сбор средств на помощь. Сейчас она живет у знакомых.

«В целом моя жизнь — такой, какая она сейчас, — это счастливая случайность. В этом нет моей заслуги. Это заслуга людей, которые были рядом со мной. Это заслуга моих родителей — то, что я не осталась ни с чем. Когда живешь в нормальных условиях, когда рядом с тобой близкие люди, которые тебя поддерживают, — в общем-то, уже не можешь продолжать жить с этим чувством жуткой обиды и ненависти», — говорит девушка.

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Девушка уверена: дом восстанавливать не будут — восстанавливать нечего. А рядом, у дома, где еще год назад кипела жизнь, обустроили мемориал. Там 28 фотографий взрослых и детей, в том числе родителей Вероники — Наталии и Андрея Осинцевых.

«Вот моя мама. Красивая. Отец был человеком с взрывным характером, а мама — очень хорошей, теплой, мягкой. На этой фотографии она в сарафане. А папа… он был человеком с характером, мы с ним очень похожи. Боль останется, она никогда не уйдет. Они не хотели, чтобы я продолжала жить в депрессии, в ненависти. Они хотели, чтобы я жила счастливо, занималась любимым делом, просто наслаждалась жизнью дальше, чтобы я жила за них обоих. И за своего котика тоже», — говорит Вероника.

Массированный удар РФ по Киеву 31 июля 2025 года — что известно

В ночь на 31 июля российские оккупанты массированно атаковали Киев.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину 317 средствами воздушного нападения. В частности, 309 «Шахедами» и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также восемью крылатыми ракетами «Искандер-К».

Были зафиксированы попадания в жилые дома Киева. Тогда погиб 31 человек, из них 28 — в Святошинском районе. Всего в результате российского обстрела 31 июля пострадали 159 человек, в том числе 16 детей.

1 августа в Киеве объявили днём траура по погибшим в результате российской атаки.