«Все объединены определенной целью». Звезда фильма Киллхаус Денис Капустин рассказал NV о службе в армии и о том, как она повлияла на его жизнь

Денис Капустин рассказал NV о службе в армии и о том, как она повлияла на его жизнь (Фото: kapustinden_/Instagram)

Актер и режиссер, звезда фильма Киллхаус Денис Капустин в интервью NV рассказал, как на него повлияла служба в армии в качестве оператора тяжелых бомбардировщиков.

Для съемок в фильме Киллхаус сыграл командира подразделения ударных БПЛА. Ради этой роли он тренировался в обращении с оружием и прошел курсы пилотирования FPV-дронов. После съемок он мобилизовался.

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По словам Капустина, пойти на службу — это «был единственный достойный поступок, который мне оставался».

«Как я ни рассматривал другие возможности — искать работу с бронированием, уехать за границу, прятаться дома — варианты есть, но они мне не нравятся. Получается, что остался только этот», — рассказал он.

На решение также повлияли исчезновение без вести актера Никона Федотова, с которым дружил Капустин, и гибель актера и бойца Азова Алексея Самойленко.

В настоящее время Денис Капустин служит оператором тяжелых бомбардировщиков. Он наносит удары по российским позициям и доставляет пехоте необходимое обеспечение.

«Очень помогает справляться чувство братства и боевого товарищества. Ведь не только я — я слышал эту фразу и от других ребят: мол, в гражданской жизни мы бы, наверное, не пересекались и не тусовались вместе. И правда: там люди из разных городов, разных слоев общества, просто из разных компаний. А здесь нас объединяют определенные обстоятельства», — рассказал он.

По словам актёра, война повлияла на него. Он стал чаще использовать нецензурную лексику, а также изменил отношение к близким.

«В начале службы я заметил, что очень ценю своих друзей, ценю своих близких. Между нами словно появилась бóльшая дистанция, но при этом возросли мои нежность и любовь к ним», — говорит он.

Денис Капустин хотел бы вернуться к работе в кино и театре, но не ценой быстрого увольнения из армии.

«Я только и живу мечтами о семье, детях, спектаклях, которые я ставлю, спектаклях, в которых я играю, и кино, в котором я снимаюсь», — добавил он.

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Напомним, что звезда фильмов Довбуш и Киллхаус Сергей Стрельников присоединился к батальону беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.