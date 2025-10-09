Сегодня наши защитники и защитницы ежедневно сталкиваются с большим количеством травмирующих факторов: постоянная смертельная опасность, потеря близких, тяжелые моральные дилеммы и хронический стресс. В этих условиях быстро исчерпываются даже самые сильные психические резервы. Их поддержка и восстановление становятся критической задачей, требующей высокой квалификации и системного подхода.

Александра Касьянова, руководитель направления психологической помощи защитникам и защитницам «Объединенного гуманитарного фронта»

Как отмечает Александра Касьянова, руководитель направления психологической помощи защитникам и защитницам «Объединенного гуманитарного фронта», «терапия военных в условиях отсутствия безопасности — это очень тонкая работа, ведь неудачное прикосновение к глубинным травмам рискует стать «дырой в защите».

По оценке Министерства по делам ветеранов, если война в Украине закончится завтра, количество ветеранов достигнет около 1,2 млн (по состоянию на 2024 год). Если к этому числу добавить членов их семей, показатель может достичь 5 млн человек (10−20% от населения). [1]

По данным Института психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины и аналитического отчета Globsec, около 80% военных, участвующих в боевых действиях, окажутся в состоянии боевого стресса. Впоследствии у каждого четвертого стресс может трансформироваться в ПТСР различной степени тяжести. [2, 3]

Но эта неутешительная статистика существует наряду со стереотипами среди военнослужащих, которые еще больше увеличивают масштаб проблемы:

— «Главное, что руки и ноги на месте. На что еще жаловаться?».

— «Психолог — это для слабаков».

— «У каждого военного ПТСР, и все как-то же живут».

Бесспорно, физическое восстановление — особенно протезирование — имеет наивысший приоритет. Человек, утративший телесную целостность, вряд ли в первую очередь будет заниматься вопросами своего психологического благополучия. Однако логику «сначала тело — потом психика» недальновидно применять в долгосрочной перспективе. Сегодня наука говорит о том, что тело и психика неразделимы и влияют друг на друга «здесь и сейчас», а потому процессы физического и психологического восстановления должны происходить параллельно.

Отдельный случай — когда человек без очевидных физических повреждений тяжело страдает психически. «Невидимые раны» принято считать чем-то второстепенным по сравнению с потерянными конечностями и серьезными ранениями. Однако страдание от этих «ран» часто оказывается еще тяжелее и толкает людей в пропасть глубокой депрессии, изоляции, а иногда заставляет их оборвать жизнь.

Однако с другой стороны правдиво и то, что далеко не все, кто участвует в боевых действиях, будут иметь ПТСР.

Александра отмечает: «75% тех, кто обращается за психологической помощью, не соответствуют критериям человека с ПТСР. Вместо этого их запросы являются „общечеловеческими“: развод с женой, трудности с самооценкой, тревога, депрессия и пр. ».

Как работает психологическое восстановление в «Объединенном гуманитарном фронте»

Кроме выполнения функций руководительницы терапевтического направления, Александра также работает непосредственно с военными как психиатр и психотерапевт. Она объясняет, что для военных и ветеранов в контексте активной войны должны применяться модальности, адаптированные именно к этим условиям:

«С действующими военнослужащими мы не делаем травмофокусированной терапии — для этого надо быть в безопасности. Мы работаем со стабилизацией: обучением саморегуляции, методам, помогающим уменьшить флешбеки, гнев и диссоциацию».

Когда речь идет о ветеранах, терапевтический процесс включает три логических этапа:

Стабилизация: возвращение чувства контроля, эмоциональная регуляция, техники дыхания.

Обработка травматического опыта с помощью КПТ ( когнитивно-поведенческой терапии), EMDR ( десенсибилизация движением глаз) или кетамин-ассистированной терапии*).

Восстановление / интеграция: возвращение к социальной жизни, рабочей деятельности или начало нового пути.

* Кетамин-ассистированная терапия — это перспективный и довольно новый психофармакологический подход, который помогает «выйти из реактивности» во время проработки воспоминаний. Человек может вспомнить тяжелые моменты, но его тело уже не реагирует так остро. Это облегчает интеграцию травматического опыта.

Последствия пренебрежения «невидимыми ранами»

Так что мы стоим на пороге потенциально большого коллапса. Психика большинства воинов, возвращающихся из зоны боевых действий, глубоко травмирована. Эти травмы не менее серьезны, чем видимые ранения, а их игнорирование имеет крайне тяжелые последствия.

Без системного внимания государства, общества и бизнеса «невидимые раны» приведут к:

— кадровому голоду экономики: потенциально продуктивные специалисты, каковыми являются ветераны, не смогут включиться в трудовой процесс из-за дезадаптации;

— разрушению семей и больших сообществ: из-за эмоционального дистанцирования, изоляции, агрессии и разочарования связи между людьми будут становиться все более хрупкими;

— росту криминогенной активности, разного рода зависимостей и расстройств поведения;

— перегрузке государственной системы здравоохранения (в частности психиатрической помощи).

Подход к решению проблемы от «Объединенного гуманитарного фронта» — программа «Круг восстановления»

Общественная организация «Объединенный гуманитарный фронт» реализует свое видение психологической реабилитации через «Круг восстановления» — полимодальную систему, объединяющую различные проекты с одной целью — как можно быстрее и эффективнее возвращать украинских защитников и защитниц к полноценной жизни после службы.

«Объединенный гуманитарный фронт» не только создает собственные восстановительные проекты, но и активно сотрудничает с другими общественными и государственными организациями, которые обладают большей экспертизой в тех или иных направлениях деятельности.

Уже сейчас в рамках «Круга восстановления» работает ряд направлений:

1. Онлайн-консультирование для ветеранов и действующих военнослужащих. Важной особенностью этого направления является неограниченное количество сессий — помощь предоставляется до тех пор, пока человек чувствует необходимость. Здесь можно работать с психотерапевтом или получить консультацию психиатра.

2. «Круг своих с Игорем Холодило« — группа поддержки для ветеранов по принципу «равный-равному». Игорь Холодило является не только ветераном, который имеет положительный опыт исцеления собственной травмы войны, но и специалистом по травмофокусированной психотерапии. Встречи проходят онлайн и вживую в киевском филиале VeteranHub.

3. Группы поддержки для женщин военных. Сейчас действуют группы для женщин, которые ждут своих мужчин с фронта (работа по методике «5 шагов резильентности» Центра реадаптации и реабилитации «ЯРМИЗ»), имеют неопределенную потерю (мужчины считаются пропавшими без вести); ждут своих мужей или сыновей из плена.

4. Психоэдукационные и поддерживающие группы, основанные на принципе совместной работы над творческим проектом (например, онлайн-ретрит «Ожина» с Надеждой Перевозник).

5. Поддержка Г-КАП (групповой кетамин-ассистированной психотерапии) через совместную работу с американско-украинским фондом Heal Ukraine Trauma.

6. Проведение профессиональных мероприятий для самых активных участников сферы восстановления. Первая конференция состоялась 31 мая 2025 года. Следующая состоится до конца этого года и будет посвящена реинтеграции ветеранов в рабочее пространство. Событие объединит руководителей бизнеса и представителей HR-сообщества, чтобы актуализировать важность психологического восстановления в возвращении на рабочее место.

7. Реинтеграция в рабочее пространство. Тесное сотрудничество с компаниями и HR-специалистами с целью эффективной реинтеграции ветеранов обоих полов в творческо-трудовую деятельность после возвращения из армии.

«Женские группы поддержки»

Важное место в «Круге восстановления» занимают программы для женщин, чьи мужья воюют, пропали без вести или попали в плен. Они создают безопасное пространство, где можно говорить о боли и одновременно находить опору в опыте других.

«С первой встречи я почувствовала комфорт. В кругу девушек царила атмосфера доверия и принятия — мы понимали друг друга без слов. Можно было искренне говорить о своей боли, отчаянии, страхах — и в ответ получать настоящую поддержку. (…) Длительность программы, постоянная поддержка, небольшой размер группы, онлайн- и офлайн-формат встреч, практические инструменты, четкая организация и даже возможность личной поддержки — все это сделало программу уникальной. По шкале 10 из 10 она заслуживает 12 баллов! (…) Вы изменили мое состояние, мой взгляд, мой день. Вы помогли мне снова поверить, что жизнь продолжается", — делится участница группы поддержки для женщин с неопределенной потерей.

*для соблюдения психологической этики имена участниц скрыты.

Кто такие «Объединенный гуманитарный фронт»?

Общественная организация «Объединенный гуманитарный фронт» с марта 2022 года активно помогает гражданским и военным, пострадавшим от войны. Часть «объединенный» в названии фонда подчеркивает ключевой принцип работы — объединение ресурсов, усилий и знаний (организаций, волонтеров, бизнеса) для большей эффективности.

Организация родилась как волонтерская инициатива, когда в начале вторжения нужно было быстро реагировать на потребности войска и гуманитарный кризис, который навалился на страну. За время своей работы команда помогла около 65 военным формированиям в обеспечении техникой, автомобилями и другим необходимым снаряжением.

Со временем организация формализовала свою работу: от волонтерских штабов и доставки помощи — до грантовых программ, проектов по реконструкции, психологической поддержки и устойчивого видения развития и масштабирования.

Цели и планы на ближайший период

Кроме текущих проектов, команда фонда ставит себе несколько конкретных целей, которые должны быть реализованы до начала следующего года, а именно:

• расширение направления психологической помощи: привлечение большего количества специалистов и увеличение модальностей, в которых осуществляется работа;

• открытие направления парной психотерапии, ведь муж/жена является первым кругом поддержки для военных;

• увеличение количества женских групп поддержки по другим типам совместного опыта, например, горевание, созависимость и т.д;

• финансовая стабильность: налаживание постоянного финансирования за счет привлечения системной поддержки со стороны бизнеса в формате подписки и/или одноразовых донаций. Компании, которые инвестируют в восстановление защитников через «Объединенный гуманитарный фронт», могут поддерживать все ветви деятельности организации или выбирать только те, которые считают самыми важными;

• активное информирование: сегодня вопросу психологического восстановления защитников и поддержки их семей уделяется критически недостаточно внимания. Организация ставит целью через сотрудничество с медиа и лидерами мнений придать этой проблеме большую огласку.

Планы на будущее

«Объединенный гуманитарный фронт» продолжает не только реализовывать восстановительные программы, но и исследовать, как именно работают различные психотерапевтические подходы в условиях войны. Сегодня украинские терапевты вместе с международными коллегами вынуждены в режиме реального времени находить ответы на сложные вопросы:

• как эффективно лечить стресс-ассоциированные расстройства, когда опасность все еще продолжается;

• какова природа моральной травмы;

• что является наиболее ценным психологическим ресурсом в условиях войны и тому подобное.

Уже сейчас в организации начал работать отдел, который на основе полученных в работе данных будет проводить разного рода научные исследования.

Чтобы организация могла стабильно работать и помогать большему количеству военных и их семьям, необходимо регулярное финансирование. «Объединенный гуманитарный фронт» открыт к сотрудничеству с бизнесом, общественными организациями, благотворительными фондами и международными донорами.

Дополнительное финансирование позволит масштабировать программы, которые восстанавливают психику наших защитников и защитниц, а также занимаются их близкими «здесь и сейчас». Ведь речь не только об эмоциональной стабилизации или снижении симптомов ПТСР — речь идет о полноценной реинтеграции в семью и общество, возвращение к творческо-трудовой деятельности, возможность быть ценным и полезным после демобилизации.

В результате этой работы люди, прошедшие через чрезвычайные испытания и потери, превращаются в уникальных по своим навыкам и качествам специалистов. Они не только утоляют кадровый голод компаний и предприятий, но и дают им чрезвычайные преимущества, ведь ценности, закаленные в горниле войны, являются самым дорогим ресурсом.

То же касается и масштаба государства: восстановленные телесно и психологически ветераны и ветеранки являются первой генерацией новой украинской элиты. У каждого из нас есть возможность (читайте — обязанность) уже сейчас приобщиться к процессу ее формирования.