В Киеве из соображений безопасности отменили акцию памяти погибших в результате теракта в Еленовке

Сегодня, 28 июля, в Украине чтят память украинских военнослужащих, погибших в российском плену в результате теракта в Еленовке. Из соображений безопасности в Киеве отменили акцию памяти, запланированную на Майдане Незалежности.

Об отмене анонсированной накануне акции памяти бойцов Азова, казненных в Еленовке, сообщили 1-й корпус НГУ Азов и Ассоциация семей защитников Азовстали. Причиной стала постоянная угроза массированных российских обстрелов.

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«Нам крайне прискорбно принимать это решение, ведь мероприятие было запланировано задолго до 28 июля, и мы приложили много усилий, чтобы вместе почтить память наших павших защитников. Однако сегодня безопасность каждого, кто должен был принять участие в акции, — превыше всего. В условиях постоянной угрозы массированных российских обстрелов мы не можем подвергать людей опасности», — говорится в заявлении.

Организаторы акции отметили, что украинцы помнят каждого человека, чья жизнь оборвалась в российском плену: «Память о жертвах теракта в Еленовке будет жить вечно». Они также поблагодарили за понимание, поддержку и память.

28 июля, в день теракта в Еленовке, в Украине чтят память защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Этот день памяти был учрежден в 2025 году. Эта дата также посвящена годовщине убийства украинских пленных в лагере Еленовка, где оккупанты совершили теракт в одном из бараков.

В колонии в Еленовке оккупанты удерживали 193 пленных, в частности защитников Мариуполя, среди которых были бойцы Азова. В результате теракта, в котором россияне пытались обвинить Украину, погибли по меньшей мере 50 человек, а более 70 получили ранения.