В Киеве демонтировали МАФ, возведенный вокруг дерева
В Киеве снесли МАФ, построенный вокруг дерева (Фото: Telegram Киевдемонтаж)
В Киеве демонтировали временное сооружение, которое когда-то построили вокруг ствола живого дерева. Растение частично находилось внутри МАФа.
Об этом сообщили в Киевдемонтаже.
«Сначала здесь росло дерево, а потом вокруг него построили МАФ», — говорится в публикации. Отмечается, что дерево буквально стало частью помещения.
На фото видно, что во временном помещении вокруг растения даже оборудовали места для сидения или для того, чтобы оставлять вещи.
«Сколько лет оно так разрасталось, сегодня уже невозможно сказать. Но этот случай наглядно показывает, к чему приводит хаотичное размещение временных сооружений», — отметили в Киевдемонтаже.
Представители коммунального предприятия Киевблагоустройство сообщили, что за неделю в Киеве демонтировали 45 объектов. Основные работы проводились в Голосеевском и Днепровском районах. В общей сложности городу вернули 1201,7 м² городского пространства.
Среди демонтированных объектов — павильоны, шлагбаумы, беседки и элементы стихийной торговли. В ходе работ представители КП Киевблагоустройство зафиксировали: три случая продажи алкогольных напитков и табачных изделий во временных сооружениях; четыре объекта, повторно установленных после предыдущего демонтажа; а также 59,3 м² самовольно увеличенной площади объектов и расхождения в разрешительной документации.