В Киеве демонтировали МАФ, возведенный вокруг дерева

Об этом сообщили в Киевдемонтаже.

«Сначала здесь росло дерево, а потом вокруг него построили МАФ», — говорится в публикации. Отмечается, что дерево буквально стало частью помещения.

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На фото видно, что во временном помещении вокруг растения даже оборудовали места для сидения или для того, чтобы оставлять вещи.

Фото: Telegram Киевдемонтаж

«Сколько лет оно так разрасталось, сегодня уже невозможно сказать. Но этот случай наглядно показывает, к чему приводит хаотичное размещение временных сооружений», — отметили в Киевдемонтаже.

Фото: Telegram Киевдемонтаж

Фото: Telegram Киевдемонтаж

Представители коммунального предприятия Киевблагоустройство сообщили, что за неделю в Киеве демонтировали 45 объектов. Основные работы проводились в Голосеевском и Днепровском районах. В общей сложности городу вернули 1201,7 м² городского пространства.

Среди демонтированных объектов — павильоны, шлагбаумы, беседки и элементы стихийной торговли. В ходе работ представители КП Киевблагоустройство зафиксировали: три случая продажи алкогольных напитков и табачных изделий во временных сооружениях; четыре объекта, повторно установленных после предыдущего демонтажа; а также 59,3 м² самовольно увеличенной площади объектов и расхождения в разрешительной документации.