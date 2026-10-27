«Надеюсь, у вас немного ошибок». Даша Астафьева надела на Радиодиктант жакет украинского бренда и особенную брошь

Общественный деятель и волонтер Даша Астафьева сегодня вместе с учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым читала текст Радиодиктанта национального единства . После этого она поблагодарила за поддержку.

Даша Астафьева записала обращение в сторис соцсетей, в котором снова упомянула хейт, жертвой которого стала после того, как ее объявили одной из чтецов Радиодиктанта, и поблагодарила за поддержку.

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«Друзья. Ну вот мы и сделали это. Искренне благодарю всех, кто сегодня присоединился, всех, кто слушал и писал диктант единства. Для меня лично это огромное событие. Я очень рада, что удалось привлечь так много людей. Пусть даже и из-за хейта, но я благодарна каждому из вас; надеюсь, у вас немного ошибок. Люблю вас, целую, готовьте на следующий год двойные листы», — сказала она.

На Радиодиктант она надела особое украшение — брошь KVITKA из благотворительной коллекции Charity; прибыль от ее продажи направляется на образовательную программу для женщин-военнослужащих и ветеранок, организованную Украинской школой политических исследований. Сама же брошь вдохновлена творчеством украинского художника Георгия Нарбута.

Для эфира Даша Астафьева выбрала эффектный жакет украинского бренда Paskal. Это модель Jasmin со скульптурным силуэтом, линиями, вдохновленными цветочными мотивами, овальным низом и мягко подчеркнутой линией плеч.

Фото: Скриншот/da_astafieva/Instagram

Украинцы написали Радиодиктант национального единства во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Автором текста стал писатель, поэт и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, написавший произведение малой прозы Хемингуэй ничего не знает. Диктант получил название «Письмо, которое не заканчивается». Текст для самопроверки будет обнародован 29 октября, после того как все желающие отправят свои работы на оценку экспертной комиссии.