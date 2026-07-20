13-летний мальчик погиб во время празднования победы Испании на ЧМ-2026

13-летний мальчик умер во время празднования победы Испании на чемпионате мира по футболу (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

19 июля в Нью-Джерси (США) состоялся финал чемпионата мира по футболу , в котором победу одержала сборная Испании. Во время празднования этого события в одном из городов Испании погиб 13-летний мальчик.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что молодежь праздновала победу Испании у фонтана Арболь-Гордо в районе Сьюдад-Родриго города Саламанка. Однако примерно в 00:30 фонтан частично обрушился, когда на одну из его конструкций забрались несколько человек.

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На место происшествия прибыли пожарная бригада, сотрудники мобильного отделения интенсивной терапии и машина скорой помощи с оборудованием для базовой реанимации. Пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что медикам не удалось спасти 13-летнего мальчика, который скончался в больнице. Представители медицинского учреждения вызвали правоохранителей, которые будут расследовать обстоятельства смерти мальчика.

Помимо погибшего, ранения получили еще два человека, в том числе ребенок, у которого предварительно диагностировали перелом ноги.

Напомним, что 19 июля состоялся финал чемпионата мира по футболу 2026 года. За победу боролись сборные Аргентины и Испании. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, поэтому игроки продолжили противостояние в экстра-таймах.

В начале второго дополнительного тайма игрок сборной Испании Ферран Торрес забил победный гол в ворота соперника. Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира, отобрав у Аргентины статус действующего чемпиона.