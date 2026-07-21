Защитницы впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом женской анатомии

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Снаряжение в базовой комплектации (уровни 1−5) было закуплено Агентством оборонных закупок ДОТ за 47 млн грн. В Минобороны рассказали, что, помимо стандартных элементов бронежилета, комплект включает демпферно-климатическую вставку, которая помогает:

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улучшить посадку бронежилета;

снизить давление во фронтальной зоне;

обеспечить дополнительную вентиляцию во время использования.

Бронежилеты, которые получили украинские защитницы, изготовлены из керамокомпозитных материалов, имеют усиленный уровень защиты и выполнены в камуфляжной расцветке ММ-14.

Фото: Министерство обороны Украины

Отмечается, что благодаря адаптации снаряжения к женской анатомии оно лучше прилегает к телу, обеспечивает надлежащую защиту, не ограничивает движения и снижает риск травм при выполнении боевых задач.

«Обеспечение защитниц специализированной экипировкой уже давно является стандартом в ведущих армиях мира, и мы последовательно внедряем его в Украине», — отметил Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок ДОТ.

В Минобороны сообщили, что это лишь первая закупка бронежилетов. В дальнейшем планируется собрать отзывы пользователей, чтобы оценить практический опыт эксплуатации, определить возможные направления совершенствования изделия и учесть полученные данные при планировании следующих закупок.