Защитницы впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом женской анатомии
Военнослужащие получили первые 2000 женских бронежилетов (Фото: Министерство обороны Украины)
Военнослужащие боевых подразделений Вооруженных Сил Украины впервые получили 2000 бронежилетов, разработанных с учетом женской анатомии.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Снаряжение в базовой комплектации (уровни 1−5) было закуплено Агентством оборонных закупок ДОТ за 47 млн грн. В Минобороны рассказали, что, помимо стандартных элементов бронежилета, комплект включает демпферно-климатическую вставку, которая помогает:
- улучшить посадку бронежилета;
- снизить давление во фронтальной зоне;
- обеспечить дополнительную вентиляцию во время использования.
Бронежилеты, которые получили украинские защитницы, изготовлены из керамокомпозитных материалов, имеют усиленный уровень защиты и выполнены в камуфляжной расцветке ММ-14.
Отмечается, что благодаря адаптации снаряжения к женской анатомии оно лучше прилегает к телу, обеспечивает надлежащую защиту, не ограничивает движения и снижает риск травм при выполнении боевых задач.
«Обеспечение защитниц специализированной экипировкой уже давно является стандартом в ведущих армиях мира, и мы последовательно внедряем его в Украине», — отметил Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок ДОТ.
В Минобороны сообщили, что это лишь первая закупка бронежилетов. В дальнейшем планируется собрать отзывы пользователей, чтобы оценить практический опыт эксплуатации, определить возможные направления совершенствования изделия и учесть полученные данные при планировании следующих закупок.