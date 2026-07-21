Защитницы впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом женской анатомии

21 июля, 14:58
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Военнослужащие получили первые 2000 женских бронежилетов (Фото: Министерство обороны Украины)

Военнослужащие получили первые 2000 женских бронежилетов (Фото: Министерство обороны Украины)

Военнослужащие боевых подразделений Вооруженных Сил Украины впервые получили 2000 бронежилетов, разработанных с учетом женской анатомии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Снаряжение в базовой комплектации (уровни 1−5) было закуплено Агентством оборонных закупок ДОТ за 47 млн грн. В Минобороны рассказали, что, помимо стандартных элементов бронежилета, комплект включает демпферно-климатическую вставку, которая помогает:

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  • улучшить посадку бронежилета;
  • снизить давление во фронтальной зоне;
  • обеспечить дополнительную вентиляцию во время использования.

Бронежилеты, которые получили украинские защитницы, изготовлены из керамокомпозитных материалов, имеют усиленный уровень защиты и выполнены в камуфляжной расцветке ММ-14.

Министерство обороны Украины
Фото: Министерство обороны Украины

Отмечается, что благодаря адаптации снаряжения к женской анатомии оно лучше прилегает к телу, обеспечивает надлежащую защиту, не ограничивает движения и снижает риск травм при выполнении боевых задач.

«Обеспечение защитниц специализированной экипировкой уже давно является стандартом в ведущих армиях мира, и мы последовательно внедряем его в Украине», — отметил Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок ДОТ.

В Минобороны сообщили, что это лишь первая закупка бронежилетов. В дальнейшем планируется собрать отзывы пользователей, чтобы оценить практический опыт эксплуатации, определить возможные направления совершенствования изделия и учесть полученные данные при планировании следующих закупок.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Украинские военные Военная форма Жінки на фронті

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