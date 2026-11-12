Больше не в ассортименте. Украинка убедила британского ритейлера John Lewis снять с продажи русскую матрешку

Украинка Татьяна Закалюжная убедила британского ритейлера John Lewis снять с продажи русскую матрешку, вошедшую в рождественскую коллекцию 2026 года. Она продавалась за восемь фунтов стерлингов.

Об этом Татьяна Закалюжная рассказала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, 21 октября она увидела публикацию, из которой узнала, что John Lewis продает матрешку под названием Wooden Stacking Doll. Она обратилась к ритейлеру с письмом, в котором рассказала, что уже пять лет не может вернуться домой из-за войны, а ее муж защищает Украину на фронте с февраля 2022 года.

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Фото: Татьяна Закалюжная / Facebook

«Я написала об украинских детях, которых продолжает убивать Россия, привела материалы британской прессы и отчеты ООН, а также спросила, как вообще такое украшение могло оказаться в рождественской коллекции одного из самых уважаемых британских брендов. И завязалась переписка. Мне ответили, что понимают деликатность вопроса и передали мое обращение ответственным командам. Затем попросили еще времени, а позже написали, что не забыли обо мне и продолжают рассматривать жалобу», — пишет Татьяна Закалюжная.

11 ноября женщина получила ответ от John Lewis о том, что матрёшка больше не входит в ассортимент.

Фото: Татьяна Закалюжная / Facebook

«Не знаю, стало ли именно мое письмо причиной этого решения, и не хочу приписывать себе то, чего не могу подтвердить. Но я точно знаю, что мое обращение услышали, рассмотрели на уровне руководства по закупкам и дали мне ответ. И все это — именно 11 ноября, в День памяти (Remembrance Day), когда Британия чтит павших, а я с особой благодарностью вспоминаю 48 британских добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Украину», — добавила она.

Напомним, что Великобритания принесла извинения украинским детям-беженцам, которым в английских школах предлагали изучать русский язык. Теперь дети смогут получить квалификацию GCSE (General Certificate of Secondary Education) по украинскому языку.