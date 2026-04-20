С разницей в один день. Погибли родные братья-военные из Кировоградской области

Родные братья-военные Олег и Константин Зализняки из села Водяное Кировоградской области погибли с разницей в один день. Об этом сообщили в Петровском поселковом совете.

Братья вместе служили в 100-й отдельной механизированной бригаде. Олег был водителем второй танковой роты танкового батальона воинской части А7028, а Константин — главным сержантом второй танковой роты танкового батальона воинской части А7028.

Реклама

Олег Зализняк умер 14 апреля 2026 года в результате минно-взрывного ранения, которое получил 18 марта из-за удара вражеского FPV-дрона в районе Константиновки Краматорского района Донецкой области.

15 апреля во время выполнения боевого задания, в результате обстрела БпЛА Молния противника в районе населенного пункта Камышеваха Запорожского района Запорожской области погиб Константин Зализняк.

Фото: Петровский поселковый совет

Известно, что Олег родился 2 октября 1992 года. Мужчина получил профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и водителя автотранспортных средств категории С. С 2011 по 2024 год мужчина работал на различных предприятиях.

1 октября 2024 года Олег был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту. У мужчины осталась жена и пятилетняя дочь.

Фото: Петровский поселковый совет

Константин родился 24 октября 1996 года. В 2016 году мужчина получил профессию электрогазосварщика и монтажника санитарно-технических систем и оборудования, а в 2017 году был призван на срочную службу. В 2019 году Константин был мобилизован в ряды ВСУ по контракту, после чего посвятил свою жизнь военной службе. У мужчины осталась жена.

Фото: Петровский поселковый совет

«Олег и Константин всегда были вместе — с самого детства. Двое мальчишек из одного двора, которые бегали по тропинкам родного села, смеялись над одними шутками, играли в футбол, рыбачили, мечтали о счастливой жизни.

Две жизни оборвала проклятая война. Родители и две молодые семьи осиротели. Они потеряли любимых сыновей, мужей, братьев, дочь — отца. Не стало сильных, искренних, светлых, надежных, незаменимых… Братья всегда поддерживали друг друга. Служили в одной части. Всегда были на связи. Чувствовали поддержку друг друга. Были опорой и силой друг другу", — отметили в Петровском поселковом совете.

Реклама:

Фото: Петровский поселковый совет

В понедельник, 20 апреля, родные, друзья и односельчане провели братьев в последний путь и попрощались с украинскими защитниками.