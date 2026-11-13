Пять месяцев жила на позиции. Бойцы 118-й ОМБр эвакуировали последнюю жительницу Малой Токмачки

В конце октября бойцы 118-й отдельной механизированной бригады спасли из села Малая Токмачка в Запорожской области его последнюю жительницу — 64-летнюю Светлану Подольскую. Женщина пять месяцев жила на позиции вместе с военными в ожидании эвакуации.

Об этом рассказали в самой бригаде.

Муж Светланы Подольской погиб в результате атаки российского дрона за два дня до Пасхи, когда пошел искать сигареты. После этого 64-летняя женщина осталась единственной жительницей Малой Токмачки и решила эвакуироваться. Кроме того, ее дом атаковали семь российских дронов. Поэтому Светлана обратилась за помощью к украинским военным.

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«До последнего дом сторожила. Огород у меня. Свинью держала, коз и кур. Думала: а вдруг завтра война закончится? Неужели всё это сейчас бросать?» — рассказала женщина.

Светлана Подольская смогла выехать на безопасную территорию лишь спустя пять месяцев. Всё это время она жила на позициях вместе с бойцами. Эвакуацию осложняли погодные условия, большое количество вражеских дронов и заминированные пути, из-за которых военный транспорт не мог добраться до точки эвакуации.

Светлана Подольская / Фото: 118-я отдельная механизированная бригада / Facebook

Лишь в конце сентября Подольская вместе с военными и двумя своими собаками начала путь в безопасную зону, который занял почти месяц. По словам Светланы, они «передвигались короткими перебежками и только в сумерках, чтобы нас не засекли».

В безопасную зону женщина вышла вместе с пехотинцами бригады 21 октября. Сейчас она находится рядом с дочерью в жилье, которое Светлане Николаевне помогли арендовать бойцы первого механизированного батальона 118-й ОМБр.

«Трижды переплывали реку. Я тогда очень боялась, что Виктор (один из военных — nv.ua) утонет. Он ведь в бронежилете, да еще и я „в нагрузку“. Запуталась в проволочных заграждениях — он меня спасал. Очень переживала, чтобы не стать для них обузой, не подвести. До сих пор не знаю, как я это пережила и добралась… Да что там рассказывать — прошли с ребятами такое, что не каждому дано пережить», — добавила женщина.

Фото: 118-я отдельная механизированная бригада / Facebook

Напомним, 69-летний пенсионер с нарушениями слуха Владимир Войченко самостоятельно выехал на велосипеде из Малой Токмачки. В настоящее время мужчина проживает с сыном в Калуше (Ивано-Франковская область).