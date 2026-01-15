«Квартировал». В секонд-хенде на Сумщине приютили уличную собаку в мороз — фото

15 января, 16:15
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Работники магазина приютили сразу собаку (Фото: Глухів City/Instagram)

Работники магазина приютили сразу собаку (Фото: Глухів City/Instagram)

В городе Глухов Сумской области работники магазина подержанной одежды впустили в помещение бездомного песика во время холодов.

Об этом сообщает локальное медиа Глухов City. Для него подстелили теплую одежду, чтобы согреться, и накормили. «Такой красавчик у нас сегодня квартировал», — написала владелица магазина секонд-хенда Татьяна Приходько.

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Волонтеры благотворительной организации UAnimals призывают украинцев помочь бездомным животным пережить морозы. Зоозащитники просят выносить на улицу миску с теплой водой, или поставить ее в месте, где животные прячутся. Кормить животных по возможности.

Также в организации говорят, что можно обустроить бездомным пушистикам теплые домики, или же пускать их в подъезды, заведения питания и другие помещения.

«Если вы нашли животное с признаками переохлаждения, возьмите его на передержку по крайней мере на время сильных морозов. Возможно, вы сможете найти ему постоянный дом», — добавляют в UAnimals.

Тем временем в Киеве собака, которая потеряла хозяев, несколько дней ездила разным общественным транспортом. Его приютили в одном из столичных торговых центров и помогли с ветеринаром.

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Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Собака Глухов Сумская область Бездомные Секонд-хенд

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