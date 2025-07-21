В Украине растет потребность в реабилитации. В таких условиях особенно важно отличать факты от ложных представлений. Проверьте себя — попробуйте сначала определить, правда это или миф, а потом прочитать объяснение.

1. Реабилитация — это для людей с инвалидностью

Реабилитация — это о восстановлении нарушенных функций или о приспособлении к жизни, когда что-то изменилось. Речь идет как о физических функциях (подвижность, зрение, слух, глотание), так и о психических (работа с нарушениями внимания, памяти, сна, регулирование эмоций и т. д. ) и социальных (занятость). А такое восстановление может понадобиться после перелома ноги или руки, операции (когда пришлось долго лежать неподвижно) или болезни (например инсульта, пневмонии, COVID-19 и др.).

Не все эти случаи приводят к необратимому нарушению функций — временному или постоянному, а порой своевременная и качественная реабилитация помогает избежать инвалидности или улучшить функции, компенсировать утраченные — новыми навыками. Очень важно начинать реабилитационные вмешательства еще во время лечения основного заболевания или травмы. Например, при инсульте реабилитация должна начаться еще в первые дни. Даже в тяжелом состоянии обращают внимание на правильное позиционирование и изменение положения тела (это профилактирует пролежни), пассивные движения (чтобы предотвратить контрактуры). Сразу как пройдет угроза жизни, открывается, так называемое, окно возможностей. Этот период длится где-то до 3−6 месяцев, именно в это время самые высокие шансы восстановить функции мозга.

Поэтому не стоит ждать, пока «выпишут» из больницы, спросите лечащего врача об электронном направлении на реабилитацию.

Итак, здесь правильный ответ — нет, это миф.

Фото: depositphotos

2. Реабилитация — это дорого

Да, хорошие специалисты и оборудование могут стоить дорого, но государство финансирует значительную часть услуг и средств — от ортопедической обуви до протезов. Поскольку спрос на реабилитацию повышается, финансирование в последние годы растет. А Программа медицинских гарантий предусматривает бесплатную реабилитацию в сотнях учреждений по всей стране.

3. Бесплатная реабилитация неэффективна

Нет и еще раз нет. Услуги реабилитации, которые оплачивает государство, должны соответствовать определенным критериям по квалификации специалистов и оснащению реабилитационных кабинетов и центров. Эти услуги предоставляются как государственными и коммунальными учреждениями, так и частными.

Главное — Программа медицинских гарантий поддерживает только доказательную реабилитацию, то есть то, что доказало свою эффективность в клинической практике и исследованиях в Украине и мире.

Фото: depositphotos

4. Если в моей области нет нужного реабилитационного центра, то в соседней бесплатно только для местных

Абсолютное и безоговорочное нет. Электронное направление на реабилитацию позволяет выбрать любое учреждение по Украине, имеющее договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). По Программе медицинских гарантий место регистрации больше не важно.

Возможно, вы переехали или просто слышали хорошие отзывы о специалистах или реабилитационном центре, поэтому хотите выбрать заведение в другой области — это ваше дело.

Все учреждения, имеющие действующие договоры можно найти на сайте НСЗУ: https://edata.e-health.gov.ua.

Выбирайте, как вам удобно искать — на карте или просто списком, коды пакетов услуг реабилитации 53 (в стационаре) и 54 (амбулаторно, то есть ходить на занятия или процедуры). Можно отсортировать по области, посмотреть контакты (сайт, номер телефона).

Если же немного запутались на карте, то просто наберите номер бесплатной горячей линии НСЗУ — 16−77 — и специалисты помогут найти все учреждения, предоставляющие услуги по вашему направлению.

5. Бесплатное протезирование только для военных

Нет, это миф. Бесплатное протезирование возможно для всех, кто в нем нуждается. Для этого нужно иметь заключение о необходимости, детям предоставляет врачебно-консультативная комиссия (ВКК), военным может предоставлять военно-врачебная комиссия (ВВК), врачебно-экспертная комиссия (ЛЭК) ГСЧС — работникам этого ведомства.

Для военных и ветеранов, которые получили поражения во время АТО или полномасштабной войны, государство устанавливает более высокие предельные суммы на протезирование, то есть они могут выбрать более дорогое высокофункциональное изделие. Также предельные суммы могут быть выше для профессиональных спортсменов.

Для всех, кто нуждается в протезировании, государство также возмещает услуги по допротезной подготовке, подгонке протеза и обучению пользования им.

Ведь с получения протеза реабилитация не завершается.

Фото: depositphotos

6. Протезирование за рубежом — это лучшее решение

Протезирование — это не просто покупка протеза. Его нужно обслуживать у специалиста, ведь в течение первого года ношения могут понадобиться определенные подгонки и изменения. Все это должен делать специалист, который разбирается в определенном типе протезов, потому что это дорогостоящее оборудование, состоящее из многих узлов и порой механизмов. И конечно, желательно, чтобы к этому специалисту было удобно обратиться, не так далеко от дома.

Поэтому люди, которые получают протез за границей, вернувшись в Украину, должны найти предприятие и специалиста, которые будут обслуживать протез и поставят его на гарантию.

Возможно, протезироваться в Украине даже лучшее решение, ведь за последние годы отечественные специалисты получили немалый опыт в этой сфере, а государство позволяет получить протезирование бесплатно. Еще одним решением может стать покупка через благотворительные фонды определенных узлов и деталей к протезам и затем изготовление его в Украине. Но эти случаи нужно рассматривать индивидуально с врачом-протезистом.

7. Получить бесплатно можно что-то одно (протез или какое-то другое средство реабилитации)

И это миф. Таких ограничений не предусмотрено, главное — обоснованная потребность. В индивидуальном реабилитационном плане (раньше — это была индивидуальная программа реабилитации) должно быть:

подробно описаны функциональные нарушения ( например, нарушение функции ходьбы, самообслуживания),

приведен перечень рекомендованных средств ( например, кресло колесное, костыли, ходунки, протез, слуховой аппарат, специальная кровать и т. д. ), если это важно, еще и указано не просто название средства, а и его тип ( «кресло колесное активного типа» или « протез бедра с микропроцессорным коленом»),

обоснована потребность: почему именно это средство необходимо для компенсации нарушенных функций и достижения реабилитационных целей.

Обратите внимание именно на эти пункты, потому что для качественной жизни порой требуется не одно вспомогательное средство реабилитации.

8. Если купил протез за свои деньги, теряешь право на бесплатный

Бывает, что человек не подал заявление на получение протеза бесплатно, потому что не знал о такой возможности или решил, что быстрее купить самостоятельно. Но важно знать, что деньги за самостоятельно приобретенный протез можно вернуть (полностью или частично).

Для этого в течение первых 6 месяцев (для военных — 12 месяцев) нужно обратиться в Минсоцполитики — через сайт soc.gov.ua/welcome или ближайший ЦПАУ, или отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. При себе обязательно иметь расчетный документ, подтверждающий покупку (чек, товарная накладная и т. д. ), где указаны цена и дата покупки. И еще ряд документов: заключение, в котором указана потребность в протезировании, паспорт и др.

Возмещают средства в порядке обращений и только в пределах установленных государством предельных сумм, которые могут оказаться меньше цены приобретенного протеза. Как мы уже упоминали, для военных и ветеранов предельные суммы больше, чем для гражданских. Так что и это миф.

Подсчитайте свой результат.

Если 0−4 правильных ответа

Вы только открываете для себя мир реабилитации. Рады, если этот тест помог узнать больше об этой важной теме.

Если 5−7 правильных ответов

Неплохой результат! Вы уже ориентируетесь в теме, но точно узнали что-то новое.

Если все 8 правильно

Да Вы же эксперт! Думаем, нет смысла Вам объяснять, как важно делиться этой информацией?

И всем советуем сохранить короткую памятку о бесплатной реабилитации в Украине: https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/bezoplatna-reabilitatsiya-v-ukrayini-yak-otrymaty-dopomohu и поделиться ею. Ведь, чтобы получить что-то бесплатно, прежде всего надо знать о такой возможности. Мы верим в теорию пяти рукопожатий, чтобы важная информация дошла до тех, кто в ней нуждается, поделитесь этим тестом или памяткой с другими.

#БезВасНияк

Материал создан в рамках информационной кампании ПРООН, которая реализуется в рамках проекта «Противоминная деятельность в Украине» при финансовой поддержке правительств Испании и Республики Корея.