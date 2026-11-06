Вернулись в город первыми после деоккупации. В Минздраве рассказали о пяти медработницах, погибших в результате авиаудара по Изюму 29 октября

В Минздраве рассказали о пяти медработницах, погибших в результате авиаудара по Изюму 29 октября (Фото: Министерство здравоохранения Украины / Facebook)

В Министерстве здравоохранения рассказали о пяти сотрудницах Харьковского центра контроля и профилактики болезней, погибших в результате российского авиаудара по Изюму 29 октября . Еще 14 человек получили ранения.

«После деоккупации одного из городов Харьковской области они одними из первых сразу же вернулись к работе. Они своими силами расчищали поврежденные помещения, убирали разбитое стекло и шаг за шагом восстанавливали работу лабораторий, чтобы и дальше заботиться о здоровье и безопасности людей», — говорится в сообщении.

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Среди погибших — руководительница санитарно-гигиенической лаборатории Виктория Прокопенко, посвятившая 36 лет своей жизни санитарно-эпидемиологической службе.

«Ещё со школьных лет она мечтала стать врачом и в итоге связала свою жизнь с заботой о здоровье людей. Коллеги вспоминают её как высококлассного специалиста, доброго и отзывчивого человека. 3 ноября Виктории должно было исполниться 59 лет. У неё остались муж, дочь и внук», — говорится в сообщении.

В тот день также погибла Юлия Довженко, которая почти 38 лет проработала лаборантом в бактериологической лаборатории.

«Этому делу она посвятила большую часть своей жизни. Коллеги вспоминают Юлию как искреннего, доброжелательного и ответственного человека, всегда готового прийти на помощь», — отмечают в Минздраве. 2 ноября ей должно было исполниться 57 лет. У нее остались муж, сын, две внучки и сестра.

Фото: Министерство здравоохранения Украины / Facebook

Третьей погибшей стала 55-летняя Валентина Прус. Она начала работать лаборантом санитарно-гигиенической лаборатории в 2021 году. У нее остались муж и дочь.

«За это время она запомнилась коллегам как ответственный и профессиональный специалист. Её вспоминают как исключительно человечную, искреннюю и доброжелательную женщину», — отмечают в Минздраве.

Среди погибших также 54-летняя бухгалтер Анжела Прохорцева. У нее остались две дочери.

«В день трагедии Анжела разговаривала по телефону с коллегами из областного центра. Во время разговора они услышали свист российской авиабомбы, услышали, как женщина пыталась спастись, а затем связь оборвалась», — рассказали в Минздраве.

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Еще одной погибшей 29 октября стала Елена Грищенко, работавшая уборщицей служебных помещений. Женщине было 58 лет. Она присоединилась к коллективу относительно недавно, «однако быстро стала его неотъемлемой частью».

29 октября россияне атаковали Изюм управляемой авиабомбой. 14 человек получили ранения.