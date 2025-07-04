Попали под повторный обстрел. По меньшей мере восемь пострадавших в результате атаки РФ по Киеву 4 июля находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших в результате атаки РФ по Киеву 4 июля доставили в отделение политравмы Свято-Михайловской клинической больницы. Все они находились в тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии телеканалу Киев24 рассказал заведующий отделением Евгений Баценко.

«В нашу больницу поступило восемь пациентов. Все пациенты были в тяжелом состоянии. Травмы они получили разнообразные. Больше травмы нижних и верхних конечностей. <...> Травмы от осколков. У некоторых пациентов мы доставали из ран стекло, камни», — отметил врач.

По словам Баценко, пострадавшим от 25 до 58 лет. Все они были в тяжелом состоянии, когда попали в больницу. Травмы киевляне получили после того, как вышли на улицу после первой волны ночной атаки.

«Со слов некоторых пострадавших, они получили травмы в связи с тем, что вышли на улицу после первого обстрела, когда начали гореть машины. И был второй прилет и они получили травмы», — отметил врач.

Всего известно о по меньшей мере 23 пострадавших в результате массированной комбинированной атаки РФ по Киеву в ночь на 4 июля.