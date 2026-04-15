В Днепровских университетах рассказали о повреждениях и показали последствия атаки РФ 15 апреля

Ночью 15 апреля Россия атаковала Днепр. В результате этого повреждения получили два высших учебных заведения . Представители университетов показали фото зданий после обстрела РФ.

Представители Национального технического университета Днепровская политехника рассказали, что в результате атаки РФ пострадал корпус учебного заведения.

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

«Есть серьезные повреждения — и мы не будем делать вид, что это просто очередная сложность, которую легко пережить. Это место, где столько людей нашли себя, свою профессию, своих людей, и видеть его таким действительно больно», — отметили на странице НТУ Днепровская политехника.

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Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

Представители учебного заведения рассказали, что первый корпус университета «видел и хуже», ведь после Второй мировой войны «его поднимали из руин».

«Мы уже начали восстанавливать нашу политехнику — системно, без паники, шаг за шагом. И именно сейчас мы обращаемся к своим — к тем, кто здесь учился, работал, и для кого слова Днепровская политехника не просто строка в дипломе», — написали представители университета, которые поблагодарили городские власти Днепра и волонтеров, которые помогали после атаки.

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

Второе учебное заведение, которое получило повреждения — Украинский государственный университет науки и технологий. На странице учебного заведения сообщили, что в результате атаки РФ 15 апреля произошло попадание по Учебно-научному институту Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры Украинского государственного университета науки и технологий.

«В результате этого пострадало здание академии, а в общежитиях, расположенных рядом, выбиты окна. Выражаем поддержку всем студентам, преподавателям и работникам заведения», — написали представители университета.

На Facebook-странице городского управления по вопросам охраны культурного наследия рассказали, что поврежден объект культурного наследия — Старый корпус Строительного института, который с 1930 по 1935 годы строили преподаватели и студенты учебного заведения.

Инфографика: NV

Что известно об атаке РФ по Днепру 15 апреля

Ночью 15 апреля РФ ударила по центру Днепра, три человека пострадали. По данным ОВА, были повреждены новостройка и админздание.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщал, что в результате атаки РФ повредило два учебных заведения и общежития. Кроме этого взрывной волной задело около трех десятков жилых домов. «Никакой военной цели. Сугубо дома днепрян и объекты, относящиеся к культурному наследию и являющиеся научной базой города», — написал Борис Филатов.