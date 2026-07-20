«Дочь пошла на кухню». Мама 11-летней девочки, погибшей в результате атаки РФ на Запорожье 19 июля, рассказала о трагическом дне

19 июля Россия атаковала Запорожье, в результате чего погибли три человека. Среди них — 11-летняя Мария Левченко , которая находилась дома с семьей.

Об этом сообщает «Суспільне Запоріжжя», представители которого побеседовали с мамой погибшего ребенка Екатериной.

По словам женщины, во время атаки РФ младший сын гулял на улице, а остальные члены семьи находились дома. 11-летняя Мария была на кухне, когда ударила одна из вражеских управляемых авиабомб, разрушившая два этажа пятиэтажного дома.

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«Мы приехали вчера с дачи на прием к ортодонту и были дома. Нас было четверо: папа — с ним все в порядке, хотя на него и полетело стекло; маму придавило плитой, но она быстро выбралась; а дочь пошла на кухню. И кухню — она находилась с той стороны дома — сильно завалило. Дочь откапывали 5−6 часов, но, к сожалению, завалы были очень сильными. Сейчас находим вещи: что-то уцелело, что-то нет; мы хотели уехать за границу, но немного не успели…» — рассказала Екатерина.

Фото: Запорожская областная военная администрация

Сообщается, что погибшая Мария училась в гимназии Основа, любила рисовать и плавать, а также занималась в музыкальной школе.

19 июля Россия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли 11-летняя девочка, а также женщины в возрасте 71 и 72 лет. Пострадали 42 человека, в том числе восемь детей.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате вражеского удара российские КАБы разрушили два этажа пятиэтажного дома, а также повредили окна и балконы в девятиэтажке. Разрушения зафиксированы в частном секторе; кроме того, произошел пожар на терминале логистического оператора.