Атака РФ на Кривой Рог: местные жители доставали из-под завалов двоих детей и рассказали о первых минутах после удара

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. Вражеская баллистическая ракета попала в пригород Кривого Рога, в результате чего погибла многодетная семья . Из-под завалов соседнего дома жители достали двоих детей.

В результате атаки РФ на Кривой Рог из-под завалов одного из домов спасли братьев в возрасте 6 и 15 лет. Их и их мать госпитализировали. Об этом сообщает издание Свои. Кривой Рог.

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Наталья, соседка спасенных детей и многодетной семьи, погибшей в результате попадания российской ракеты, рассказала о первых минутах после вражеской атаки и о спасении несовершеннолетних.

По словам женщины, после взрыва жильцы выбежали на улицу и стали проверять, все ли соседи живы и кому нужна помощь. Тогда они увидели, что дом, в котором жила многодетная семья, разрушен. В этот момент на помощь позвала соседка — мать двоих сыновей, оказавшихся под завалами другого дома.

«Мы подбежали, начали разбирать завалы. Разобрали крышу, достали старшего. Младший был еще ниже, под кроватью. Потом подошли мужчины, начали доставать младшего. Пока его доставали, дом загорелся. Все соседи бросились тушить дом с ведрами. Тушили рядом с ребятами, которые откапывали ребенка. Пламя было высоким, к тому же еще и газ вырывался наружу. К моменту прибытия экстренных служб мы успели откопать двоих детей. А тех восьмерых детей и родителей [многодетная семья из соседнего дома — ред.] мы искали, прислушивались, но никто не отзывался», — рассказала Наталья.

В результате атаки РФ на пригород Кривого Рога погибла многодетная семья. На данный момент подтверждена гибель троих детей и троих взрослых.

Как сообщило издание Свои. Кривой Рог, погибла семья Артема и Елены Вороновых, воспитывавших десятерых детей. Артему было 47 лет, Елене — 41. Вместе с ними в доме находились семеро их детей и один внук, отец которого сейчас защищает Украину.

В уничтоженном РФ доме находились: Марк (17 лет), Доминика (15 лет), Виорика (14 лет), Захарий (12 лет), Азарий Илай (11 лет), Вероника (10 лет), Эмилия (6 лет), внук Артем (1,5 года).

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Личности некоторых погибших будут устанавливать по фрагментам тел с помощью экспертизы. Журналист криворожского издания откопал из-под завалов собаку погибшей семьи, которая чудом выжила.

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

31 июля в Кривом Роге объявлено днем траура по погибшим.