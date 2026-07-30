«Нет у нас больше ни большого, ни маленького Артемки». Бабушка рассказала о многодетной семье, погибшей в Радушном

Бабуся рассказала о многодетной семье, погибшей в результате российского обстрела (Фото: Первый городской. Кривой Рог)

Артём и Елена Вороновы вместе с семью младшими детьми и внуком находились дома в момент удара российской ракеты в Радушном. Бабушка рассказала, что семья была дружной и заботливой.

Об этом сообщает издание Свои Кривой Рог.

Всего Артём и Елена воспитывали десятерых детей, а также имели троих внуков. Самый младший, полуторагодовалый мальчик, погиб вместе с ними — в тот день он гостил у бабушки и дедушки.

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«Нет у нас больше ни Артемки-старшего, ни Артемки-младшего (отца и внука — ред.). Все дети хорошо воспитаны. Даня, отец маленького Артемчика, окончил академию, сейчас он капитан. Служит в артиллерийских войсках. Аурика — в Германии, Матвей — в Польше. Марк очень хорошо учился в техникуме при ЮГОКе, был отличником. Родители вкладывали в детей всё», — цитирует издание женщину.

На месте разрушенного дома сейчас работают кинологи с собаками — они ищут тела погибших. Официально подтверждена гибель шести человек. Личности некоторых жертв предстоит установить по результатам экспертиз.

Выжила только собака — её извлек из-под завалов сотрудник издания «Свои. Кривой Рог». Пёс чудом уцелел и стал единственным, кто выжил в результате обстрела.

31 июля в городе Кривой Рог объявляется день траура по погибшим.