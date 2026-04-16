Ранены пять студентов. В результате атаки РФ пострадало общежитие Одесской национальной музыкальной академии

16 апреля, 14:15
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Пострадало общежитие Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой (Фото: Министерство Культуры Украины/Facebook)

Пострадало общежитие Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой (Фото: Министерство Культуры Украины/Facebook)

В результате атаки страны-агрессора России по Одессе повреждено общежитие Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. Ранения получили пятеро студентов.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

Атака на Одессу состоялась в ночь с 15 на 16 апреля.

Министерство культуры Украины/Facebook
Фото: Министерство культуры Украины/Facebook

В результате атаки пятеро студентов, проживающих в общежитии академии, получили осколочные ранения. 

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Здание общежития получило значительные повреждения. В нем выбито около 100 окон, повреждены межкомнатные двери и санузлы, был пожар.

Министерство культуры Украины/Facebook
Фото: Министерство культуры Украины/Facebook
Министерство культуры Украины/Facebook
Фото: Министерство культуры Украины/Facebook
Министерство культуры Украины/Facebook
Фото: Министерство культуры Украины/Facebook
Министерство культуры Украины/Facebook
Фото: Министерство культуры Украины/Facebook

Все студенты, проживавшие в общежитии, эвакуированы в помещение музыкальной академии, где их временно разместили.

Сейчас в здании фиксируют повреждения.

Министерство культуры Украины/Facebook
Фото: Министерство культуры Украины/Facebook
Министерство культуры Украины/Facebook
Фото: Министерство культуры Украины/Facebook
Министерство культуры Украины/Facebook
Фото: Министерство культуры Украины/Facebook

Накануне, 15 апреля, Россия нанесла повреждения двум университетским общежитиям в Днепре. Пострадали корпуса и общежития Украинского государственного университета науки и технологий и Днепровской политехники.

NV
Инфографика: NV
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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Одесса Война России против Украины

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