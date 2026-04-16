Ранены пять студентов. В результате атаки РФ пострадало общежитие Одесской национальной музыкальной академии
Пострадало общежитие Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой (Фото: Министерство Культуры Украины/Facebook)
В результате атаки страны-агрессора России по Одессе повреждено общежитие Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. Ранения получили пятеро студентов.
Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.
Атака на Одессу состоялась в ночь с 15 на 16 апреля.
В результате атаки пятеро студентов, проживающих в общежитии академии, получили осколочные ранения.
Здание общежития получило значительные повреждения. В нем выбито около 100 окон, повреждены межкомнатные двери и санузлы, был пожар.
Все студенты, проживавшие в общежитии, эвакуированы в помещение музыкальной академии, где их временно разместили.
Сейчас в здании фиксируют повреждения.
Накануне, 15 апреля, Россия нанесла повреждения двум университетским общежитиям в Днепре. Пострадали корпуса и общежития Украинского государственного университета науки и технологий и Днепровской политехники.