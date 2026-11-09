Две служебные собаки ГСЧС пострадали во время российской атаки на спасателей, которые ищут погибших под завалами в Камышевахе

9 ноября, 18:01
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Две служебные собаки ГСЧС пострадали во время российской атаки на спасателей 8 ноября (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

Две служебные собаки ГСЧС пострадали во время российской атаки на спасателей 8 ноября (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

Две бельгийские овчарки, несущие службу в ГСЧС, пострадали во время российской атаки на спасателей 8 ноября — в тот момент они искали погибших под завалами в Камышевахе Запорожской области.

Как сообщили в ГСЧС, собака кинологического расчета Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования (Сумы) по кличке Мрия работала на месте российского удара, когда россияне атаковали спасателей повторно. У животного диагностировали травму передней конечности.

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Пострадал и другой пес — Тарган. Из-за взрыва у животного возникла острая стрессовая реакция, вследствие чего резко изменились его поведение и психологическое состояние. В настоящее время существует угроза, что Тарган больше не сможет полноценно выполнять поисково-спасательные задачи.

Обоих животных направили на ветеринарное обследование.

Напомним, что утром в воскресенье, 8 ноября, российский дрон атаковал спасателей на месте авиаудара РФ по укрытию в Камышевахе Запорожской области, где погибли по меньшей мере 55 человек.

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Всего в течение дня россияне трижды наносили удары БПЛА по спасателям. Во время второй атаки дрон попал в пожарно-спасательный автомобиль: пострадал водитель ГСЧС, транспорт был поврежден.

Примерно через час, во время эвакуации поврежденной техники, россияне нанесли третий удар — пострадал еще один водитель-спасатель, а техника получила повторные повреждения. Спасатели сейчас находятся в больнице.

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Редактор: Анастасия Кондрат

Теги:   Запорожская область ГСЧС Собаки

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