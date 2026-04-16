Из-за повторных попаданий. Во время ночной атаки РФ по Киеву пострадали медики и полицейские, которые прибыли на места ударов

В ночь с 15 на 16 апреля РФ массированно атаковала ракетами Киев . В результате этого погибли четыре человека, среди которых ребенок, пострадали более 50 человек, в том числе медики и полицейские, которые прибыли на места атак.

На Facebook-странице Полиции Киева сообщили, что по одному из адресов в Оболонском районе столицы, куда враг попал ночью, выехало трое спецназовцев полка полиции № 1. Они должны были вместе с медиками оказать первую помощь пострадавшим, зато сами стали жертвами повторного попадания.

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«Уже через несколько минут обстрел повторился. Именно тогда, когда на месте работали экстренные службы. От удара баллистикой один из правоохранителей получил осколочное ранение ноги», — отметили в полиции Киева.

Побратимы наложили пострадавшему турникет, однако перевезти в медицинское учреждение служебным автомобилем не могли, ведь в результате атаки его повредило. Правоохранители обратились к местному жителю, который вызвался помочь и на собственном авто доставил пострадавшего полицейского в больницу.

Фото: Национальная полиция Украины

«Сейчас он находится в больнице после проведенной сложной операции. Двух других спецназовцев госпитализировали с контузиями», — добавили в полиции Киева.

Кроме этого ночью в результате повторной атаки РФ повредило карету скорой помощи и ранило медиков. Об этом сообщили в КГГА.

«В ночь на 16 апреля во время воздушной тревоги бригада экстренной медицинской помощи оказывала помощь пострадавшим. В этот момент произошло повторное попадание. Медицинский персонал и водитель получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения столицы», — рассказали в КГГА. О состоянии медиков пока не уточняется.

Фото: КГГА

По словам корреспондента NV Сергея Окунева, который побывал на месте повторной атаки, карета скорой помощи находилась в нескольких десятках метров от эпицентра атаки, однако повреждения получила значительные.

Что известно об атаке на Украину 16 апреля

Ночью 16 апреля Россия атаковала не только Киев, но и Одессу, и Днепр. В результате этого погибли по меньшей мере 16 человек: четверо в Киеве, девять в Одессе, трое в Днепре. В Одессе объявили день траура по погибшим.

В Днепре в результате вечерней и ночной массированной ракетно-дроновой атаки возникли пожары сразу на нескольких локациях: загорелись жилые дома, офисное здание, гаражи и автомобили, горело на территории учебного заведения.

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В Киеве под атакой было несколько районов, больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы. Повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, отель, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ. Для ликвидации последствий атаки было задействовано 60 единиц пожарной и спецтехники, а также более 300 человек личного состава ГСЧС.