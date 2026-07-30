Спасатели потушили все пожары в Киеве после атаки РФ 30 июля (Фото: ГСЧС Киева)

В ночь на 30 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами , в результате чего в трех местах возникли пожары. Спасатели ликвидировали все возгорания и показали последствия вражеских ударов.

В девять часов утра 30 июля представители ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожары на трех объектах в столице, возникшие после атаки РФ на Киев.

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Сообщается, что подразделения ГСЧС работали на территории торговых павильонов рынка в Оболонском районе — вблизи станции метро Почайна, на территории гаражного кооператива, а также в 5-этажном нежилом здании в Святошинском районе.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

По предварительной информации, в столице в результате вражеского удара погиб один человек — его тело обнаружили на территории гаражного кооператива во время тушения пожара, двое — получили ранения. Виталий Кличко сообщил, что одного из пострадавших медики госпитализировали, а второму оказали помощь амбулаторно.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

В настоящее время продолжаются разбор и проливка конструкций на двух локациях.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Массированный удар по Украине 30 июля — главное

В ночь на 30 июля Россия атаковала Украину 358 средствами воздушного нападения, среди которых 284 БПЛА типов Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия, а также 74 ракеты типов Циркон, Искандер-М и Х-101.

Во время атаки РФ в ряде городов Украины прогремели взрывы. Известно, что по Львову было выпущено 22 ракеты. В результате произошло прямое попадание в многоэтажный дом на улице Выговского. Боевая часть ракеты не сдетонировала, ее успешно обезвредили. Также поврежден еще один многоквартирный жилой дом. Ранения получили по меньшей мере 31 человек, среди них — трое детей. Под завалами домов продолжаются поиски людей.

Также ночью Россия атаковала баллистикой пригород Кривого Рога, где в результате прямого попадания российской ракеты в частный дом многодетной семьи погибли трое детей и трое взрослых.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночного удара РФ в стране погибли в общей сложности восемь человек. Известно, что ночью в Польше слышали мощный взрыв, после чего в поле обнаружили воронку и обломки.