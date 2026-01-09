Во время массированной атаки на Киев в ночь на 9 января пострадало посольство государства Катар в Украине. Министр иностранных дел Сибига показал последствия удара.

О повреждении здания посольства Катара ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что это государство является важным посредником с РФ в освобождении военнопленных и гражданских.

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Разрушения в помещении посольства показал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В здании разбиты окна, потолок и мебель. Также он поделился видео первых минут после удара.

Фото: Andrii Sybiha/Х

«Российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не знает границ. Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам», — написал он.

Фото: Andrii Sybiha/Х

В посте он обратился к государствам Персидского залива отреагировать публично на действия России.

«Мы призываем государства Персидского залива отреагировать по дипломатическим каналам и публично на безответственные и опасные действия России», — написал он.

Фото последствий в соцсети Х поделилось также посольство Катара. В посольстве отметили, что штаб-квартира получила повреждения в результате атаки РФ и поделились словами Сибиги о нарушении Россией Венской конвенции.

«Штаб-квартира посольства Государства Катар в Украине была повреждена в результате российского нападения на Киев. А Министр иностранных дел Украины заявил: „Это грубое нарушение Венской конвенции и доказательство того, что жестокость России не знает границ“. Украина полностью солидарна с Государством Катар», — говорится в сообщении посольства на арабском языке.

В течение всей ночи в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки РФ погибли четыре человека, в том числе медик, который приехал на вызов, 25 человек пострадали. Повреждены жилые дома, большинство из них на левом берегу города. В городе фиксируются перебои электричеством и теплоснабжением. Введены экстренные отключения света.

По данным Воздушных сил, ночью Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.