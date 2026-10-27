Пятеро студентов Торгово-экономического университета ранены в результате ракетной атаки РФ по Киеву

В результате атаки РФ на Киев поздно вечером 26 октября в Государственном торгово-экономическом университете пострадали пять человек — студенты и сотрудники учебного заведения. Университет собирает для них помощь.

Об этом говорится в сообщении ДТЭУ в Telegram.

В учебном заведении повреждены учебные корпуса и территория студенческого городка. Пострадали пятеро студентов и сотрудников университета; двое из них получили ранения на территории кампуса. Это исполняющий обязанности руководителя PR-сектора Студенческого совета ДТЭУ Роман Балла и исполняющая обязанности руководителя IQ-сектора Студенческого совета ФФО Анна Волошина.

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«В результате вражеской атаки РФ на Киев пострадала наша родная альма-матер, а именно учебные корпуса и территория студенческого городка. Ранены 5 студентов и сотрудников университета», — говорится в сообщении.

В университете собирают средства для помощи пострадавшим студентам и призывают всех, у кого есть возможность, поддержать сбор на лечение.

Поздно вечером 26 октября и ночью 27 октября Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате удара погибла 46-летняя женщина, еще 15 человек получили ранения. Из-за ночной атаки зафиксированы повреждения на участке между станциями Дарница и Черниговская, также повреждена линия метро на Южном мосту. В Оболонском районе возникли два пожара в нежилых зданиях; возгорания уже ликвидированы. Известно о двоих пострадавших.