«Была настоящей гордостью». В Винницкой области в результате российского обстрела погибла 13-летняя Арина Пидручная

В Казатине Винницкой области в результате российского удара 1 ноября погибла 13-летняя Арина Пидручная. Российский беспилотник атаковал территорию одного из образовательных учреждений города. Также погибла женщина.

Об этом сообщили в лицее № 2 Казатинского городского совета, где училась девочка.

«Светлая, искренняя девочка, у которой была бы впереди целая жизнь… Арина была настоящей гордостью — отличницей, невероятно добрым, светлым и отзывчивым ребенком, верной подругой и настоящей помощницей для всех. Её искренняя улыбка, светлый взгляд и доброе сердце навсегда останутся в памяти каждого, кто её знал», — говорится в сообщении.

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В результате российской атаки на Казатин 1 ноября погибли два человека. Девочка погибла на месте, а женщина скончалась в реанимации.

Еще шесть человек получили ранения, четверо из них — дети. Повреждены общежитие училища железнодорожного транспорта, два двухэтажных дома и детская спортивная школа.

В поврежденном общежитии проживали внутренне перемещенные лица. В громаде объявили трехдневный траур по погибшим.

Фото: Винницкая областная прокуратура

Фото: Винницкая областная прокуратура

Винницкая областная прокуратура начала расследование гибели 13-летней девочки и женщины.

Расследование начато по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.