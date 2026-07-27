Известная среди посетителей Эпицентра кошка выжила после атаки РФ на Кривой Рог

Кошка София Владимировна выжила после удара РФ по Эпицентру в Кривом Роге (Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу)

26 июля Россия атаковала город Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего был разрушен строительный гипермаркет Эпицентр . Известная среди посетителей кошка, жившая там более двух лет, выжила.

Об этом сообщает издание Свої. Новини Кривого Рогу, которому информацию подтвердил директор магазина.

Кошка София Владимировна осталась невредимой, как и все сотрудники строительного гипермаркета, на территории которого в результате вражеской атаки возник сильный пожар.

Реклама

Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

Сообщается, что четвероногая сотрудница жила в помещении Эпицентра более двух лет. Животное было известно посетителям и даже имело собственный бейдж сотрудника магазина, на котором были напечатаны ее фотография, имя и должность — «представитель мягких лапок».

Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

26 июля РФ атаковала Эпицентр в Кривом Роге шахедами, в результате чего строительный гипермаркет, работавший почти 19 лет и обеспечивавший рабочими местами 400 человек, был уничтожен.

По словам председателя областного совета Николая Лукашука, это уже третий магазин компании в Днепропетровской области, по которому российские войска нанесли удар за время полномасштабной войны.

Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

«В строительном гипермаркете нет военного производства. Там кассы, краска, плитка, обои и люди, которые приехали в выходной купить что-то для дома. Именно с этим Россия сегодня „воюет“ в Кривом Роге. И это должен видеть мир», — отмечал Лукашук.

За несколько часов спасателям удалось потушить пожар на площади 16 тысяч квадратных метров.