Известная среди посетителей Эпицентра кошка выжила после атаки РФ на Кривой Рог
Кошка София Владимировна выжила после удара РФ по Эпицентру в Кривом Роге (Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу)
26 июля Россия атаковала город Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего был разрушен строительный гипермаркет Эпицентр. Известная среди посетителей кошка, жившая там более двух лет, выжила.
Об этом сообщает издание Свої. Новини Кривого Рогу, которому информацию подтвердил директор магазина.
Кошка София Владимировна осталась невредимой, как и все сотрудники строительного гипермаркета, на территории которого в результате вражеской атаки возник сильный пожар.
Сообщается, что четвероногая сотрудница жила в помещении Эпицентра более двух лет. Животное было известно посетителям и даже имело собственный бейдж сотрудника магазина, на котором были напечатаны ее фотография, имя и должность — «представитель мягких лапок».
26 июля РФ атаковала Эпицентр в Кривом Роге шахедами, в результате чего строительный гипермаркет, работавший почти 19 лет и обеспечивавший рабочими местами 400 человек, был уничтожен.
По словам председателя областного совета Николая Лукашука, это уже третий магазин компании в Днепропетровской области, по которому российские войска нанесли удар за время полномасштабной войны.
«В строительном гипермаркете нет военного производства. Там кассы, краска, плитка, обои и люди, которые приехали в выходной купить что-то для дома. Именно с этим Россия сегодня „воюет“ в Кривом Роге. И это должен видеть мир», — отмечал Лукашук.
За несколько часов спасателям удалось потушить пожар на площади 16 тысяч квадратных метров.