Российские захватчики нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре; в результате погибли 14 человек, еще 14 получили ранения. Руководитель Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сообщил о состоянии раненых, доставленных в больницу.

В комментарии Суспільному Рыженко сообщил, что среди раненых, доставленных в больницу, шестеро находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе двое — в крайне тяжелом. Сейчас с ними работают врачи, проводящие реанимационные мероприятия. Остальные четверо пострадавших уже находятся в операционных.

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У раненых на теле десятки осколочных ранений, а также переломы.

По словам главы Днепровской ОВА Александра Ганжи, среди раненых, находящихся в тяжелом состоянии, — 11-летний мальчик, двое мужчин 40 и 53 лет и 26-летняя женщина. У 40-летнего мужчины — травматическая ампутация обеих ног. Состояние остальных раненых врачи оценивают как средней тяжести.

Страна-агрессор РФ атаковала реактивным беспилотником перрон, на котором находились пригородная электричка и пассажирский поезд.

Почти одновременно с Днепром РФ атаковала одну из центральных улиц Чернигова, где погибли две 15-летние девочки и пострадали 22 человека, а также Кременчуг, где враг попал реактивным дроном в многоэтажку, убив троих и ранив 15 человек, в том числе детей.